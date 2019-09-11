الحكومة الأمريكية تجري تحقيقاً موسعاً مع 4 صانعات سيارات.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – كشف مصدر مطلع داخل وزارة العدل الأمريكية عن وجود تحقيق موسع يجري حالياً بشأن وجود ممارسات احتكارية بين 4 من كبار شركات السيارات في العالم، وهم كل من “فورد موتور” و”هوندا موتور” و”بي.إم.دبليو” و”فولكس فاجن” بشأن اتفاق هذه الشركات مع السلطات في ولاية كاليفورنيا حول الالتزام بمعايير عوادم السيارات في الولاية.



ووفق وكالة بلومبيرج للأنباء، فإن المصدر أوضح أن الشركات الأربعة توصلتا في وقت سابق في أواخر يوليو الماضي، إلى اتفاق مشترك مع مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا، بشأن قواعد تنظيم العوادم الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

تأتي هذه الفضيحة في ولاية كاليفورنيا في نفس الوقت التي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء حق ولاية كاليفورنيا في فرض قواعد أشد صرامة بالنسبة للعوادم مقارنة بقواعد الحكومة الاتحادية الأمريكية.



وأعلن المصدر عن تحرك وزارة العدل للتأكد من وجود هذا الاتفاق بين شركات السيارات الأربعة وولاية كاليفورنيا من أجل تحديد ما إذا كان هذا الاتفاق يمثل انتهاكا لقوانين مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة الأمريكية.