قريباً.. تقنية ستتيح للمرور التحكم في سرعة السيارات الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشف الاتحاد الأوروبي عن عزمه على تطبيق خطة مستقبلية لتطبيق تكنولوجيا متطورة على السيارات الحديثة المباعة في أوروبا تعمل على الحد من القيادة بسرعات كبيرة، يرجع ذلك إلى ازدياد الحوادث الخطيرة القاتلة الناتجة عن السرعات الزائدة على الطرق.



حيث أنه على الرغم من تنفيذ القوانين الصارمة للمرور والعقوبات الشديدة للمخالفين مع عدم التهاون في تطبيق اشتراطات السلامة التي تتخذها دول الاتحاد الأوروبي إلا إن أرقام حوادث المرور القاتلة لم تتغير منذ عام 2012، وهو ما دعا المفوضية الأوروبية لاقتراح إجراءات جديدة للحد من هذه الحوادث القاتلة.

وبحسب الخطة التي وضعتها المفوضية الأوروبية، فإنه سوف يتم تطبيق التقنية المتطورة الجديدة للحد من السرعات في السيارات الحديثة بحلول عام 2022.



وقد أكدت الشركات المصنعة للسياراتعلى توفر هذه التقنية الجديدة بالفعل، كما شاروا أن بعض عناصر تلك التقنية موجود حالياً في السيارات الجديدة المتوفرة بالأسواق.

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وتعمل التقنية المتطورة الجديدة على الحد من السرعات بطريقة فعّالة، حيث تقوم محددات السرعة المزمع استخدامها على مراقبة سرعة السيارة بالعمل على مقارنتها بالسرعات القصوى المحددة للشوارع وتحذر السائق إذا تخطى السرعة القانونية.

في حالة عدم الاستجابة تقطع أدوات المراقبة قدرة المحرك لخفض سرعة السيارة، لكن في حال الحاجة لتخطي سيارات أخرى يمكن تعطيل هذه التقنية عن طريق الضغط الشديد على دواسة البنزين.