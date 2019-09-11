3 أخطاء في القيادة قد تتسبب بتدمير أجزاء هامة في سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – يتسبب بعض قائدي السيارات في مشاكل وأعطال متعددة في سياراتهم نتيجة ارتكاب عدد من الأفعال الخاطئة أثناء القيادة، وهو ما يكلف مبالغ باهظة في إصلاح هذه الأعطال، وسوف نقدم لكم اليوم أشهر 3 أخطاء بسيطة قد تؤدي إلى أعطال ضخمة في السيارة.

1- التنقل بين أوضاع القير قبل التوقف بالسيارة:



بعض السائقين يقومون بتحويل ناقل الحركة من R إلى D أو العكس قبل التوقف التام بالسيارة وذلك من أجل التحرك السريع، وهذا من الأفعال الخاطئة الخطيرة حيث أنه قد يتسبب في كسر أجزاء من تروس القير أو تعطله بالكامل مع تكرار الاستخدام السئ للقير.

2- تجاهل الإشارات التحذيرية للأعطال:

Advertisements

مع بداية أي مشكلة أو عطل في السيارة تصدر إشارة تحذيرية تشير إلى حدوث مشكلة في جزء من السيارة، هذه الإشارات تتنوع ما بين إضاءة لمبات تحذيرية في طبلون السيارة، أو صدور صوت أو رائحة معينة من هذا الجزء، لكن بعض السائقين يتجاهلون هذه الإشارات مما يسبب تفاقم الأعطال، وقد تؤدي إلى توقف السيارة بالكامل.

3- الانطلاق المفاجئ



الانطلاق المفاجئ بالسيارة (وذلك بالضغط بقوة على دواسة الوقود فور تشغيل السيارة) من الأفعال الخاطئة التي تتسبب في كثير من الأعطال والمشاكل في بعض أجزاء السيارة، حيث أنها قد تسبب تآكل بعض القطع داخل المحرك، وتآكل الإطارات وتعرضها للتلف، بالإضافة إلى جلب الضرر لناقل الحركة.