عرض العودة للمدارس من هيونداي المجدوعي لصيانة السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات، ولا تفوتك عروض العودة للمدارس بجميع مراكز صيانة المجدوعي هيونداي حتى 30 سبتمبر 2019. مزايا العرض: خصم ٤٠٪؜ على البريكات والهوبات

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