بعد التخفيضات.. ننشر الأسعار الجديدة لـ"هوندا سيفيك"

كتب: باسل الحلواني أقرت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات الفطيم، وكلاء علامة هوندا اليابانية في مصر، خصماً على سيارتها "سيفيك" بواقع 13 ألف جنيه. جنيه. وأصبح السعر الرسمي لـ"هوندا سيفيك"، بعد التخفيض 479.000 جنيه بدلاً من 492.000 جنيه. وتتوفر في مصر الفئة الأعلى من هوندا التي تعمل بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 نقلات، بقوة 123 حصان، وتستهلك السيارة 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر. من هوندا التي تعمل بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 نقلات، بقوة 123 حصان، وتستهلك السيارة 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

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