بالصور.. تعرف على أسرع سيارة في العالم

كتب: باسل الحلواني

أعلنت عملاق صناعة السيارات "بوجاتي" عن أيقونتها الجديدة بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+.

وتعد سيارة "بوجاتي" الجديدة، أسرع سيارة على الكوكب، حيث تصل سرعتها إلى 490 كلم/س، الأمر الذي مكنها من تسجيل الرقم القياسي على مضمار "إيهرا ليساين" بألمانيا، حيث

وصلت لسرعة 490.484 كلم/س، لتصبح السيارة الأسرع في العالم.

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ومن المنتظر أن تصدر "بوجاتي"، من هذه السيارة 30 نسخة فقط، بحيث تحمل السيارة التي ستباع للعملاء نفس التصميم للنسخة الاختبارية التي جربها فريق

"توب غير"، مع لمسات النسيج الكربوني الأسود والخطوط البرتقالية ذاتها، مع الواجهة الأمامية سوداء اللون، مع فتحات تهوية أمام العجلات الأمامية، مع جنوط سوداء.

وتحمل السيارة الأسرع في العالم، محركاً 16 سلندر على شكل حرف W ذي أسطوانات سعة 8 لترات، و4 شواحن توربينية، وقدرة تصل إلى 1.578 حصان، وتعمل السيارة بدفع كلي للعجلات.