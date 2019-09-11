الخليج ٣٦٥ نت – كلنا يعرف أن شركات صناعة السيارات تجني من الأرباح أموالاً طائلة، وكل ربح يتحدد على الشركة المصنعة وما تُنتجه وكم النجاح الذي يحققه المنتج، وبالفعل تم معرفة الأرباح في السنة ومن ثم في الثانية الواحدة، وإليك أرباح هذه الشركات في الثانية الواحدة: تويوتا تبيع سيارة واحدة كل 4 ثوان، وتربح 537 دولار في 1 ثانية.

بي ام دابليو تبيع سيارة كل 13 ثانية، وتربح 260 دولار في 1 ثانية.

جنرال موتورز تبيع سيارة كل 4 ثوان، وتربح 257 دولار في 1 ثانية.

هوندا تبيع سيارة كل 6 ثوان، وتربح 174 دولار في 1 ثانية.

فولكس واجن تبيع سيارة كل 3 ثوان، وتربح 165 دولار في 1 ثانية.

فورد تبيع سيارة كل 5 ثوان، وتربح 117 دولار في 1 ثانية.

نيسان تبيع سيارة كل 6 ثوان، وتربح 92 دولار في 1 ثانية.

فيراري تبيع سيارة كل 56 دقيقة، وتربح 28 دولار في 1 ثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليك ما تربحه شركات صناعة السيارات في الثانية الواحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.