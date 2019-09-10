هيونداي 45 الاختبارية تمهد لمستقبل موديلات الشركة في التصميم

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن 45 الاختبارية الكهربائية في معرض فرانكفورت للسيارات والتي تجمع بين ملامح المستقبل والماضي، حيث تأخذ إلهاماً قوياً من واحدة من أهم سيارات هيونداي التاريخية، بوني كوبيه الاختبارية 1974، مع التعبير عن لغة تصميم سيارات الشركة الكهربائية في المستقبل.

اسم السيارة نفسه، 45، هو تذكرة بمرور 45 عاماً على تدشين بوني كوبيه الاختبارية، كما أن الرقم يشير إلى زاوية الـ 45 درجة للمقدمة والخلفية والتي تعبر عن التصميم العام المشابه للماس والممهد لتصميم السيارات الكهربائية في الأعوام القادمة.

تصميم السيارة رياضي وأملس ومبسط في الخارجية مع كون الجسد عريضاً بشكل ملحوظ ووضع أبواب مفتوحة للوراء، والتي يسمونها الأبواب الانتحارية، مع استخدام كاميرات عوضاً عن المرايا الجانبية التقليدية.

Advertisements

من المفترض أن السيارة تعتمد على تقنية القيادة الذاتية مع تصميم الداخلية بهذا الغرض، والتي تأتي بتجميعة واسعة من الخشب والقماس والجلود لخلق “جو دافئ مريح ورحب” حسب تصريح الشركة.

هيونداي لم تكشف عن أي معلومات عن مولد الطاقة للوقت الحالي والتركيز مع السيارة هو الشكل الخارجي اللافت النظر وتأثيره على لغة تصميم هيونداي المستقبلية.