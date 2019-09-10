أرامكو مستعدة للاكتتاب.. وتنتظر قرار الحكومة السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “أمين الناصر” الرئيس التنفيذي لأرامكو أن الشركة النفطية العملاقة جاهزة للاكتتاب العام، وتنتظر قرار الحكومة السعودية بموعد ومكان طرح الأسهم، حيث أن الطرح الأولي سيكون محلياً وبعد ذلك سيكون خارجياً في بورصة عالمية.

ويُعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، البنية الأساسية لبرنامج الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ تنويعاً لاقتصاد المملكة وتخفيفاً من اعتماده على النفط، وحالياً تعمل المملكة على رفع أسعار الخام المتقلبة قبل طرح 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب العام الأولي في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم، بهدف جمع 100 مليار دولار استناداً إلى قيمة الشركة التي تقدر بـ2 ترليون دولار.

وأخيراً، فلم تؤكد أرامكو إلى الآن البورصة التي سيتم تداول أسهمها فيها، إلا أن بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ سعت جميعها لاستقطاب الطرح الأولي للشركة، ولكن تكاثرت التوقعات والتكهنات حول بورصة طوكيو.