اخبار السيارات

جميع السيارات التي تم تدشينها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – بدأ معرض فرانكفورت للسيارات 2019 رسمياً، ونحن هناك الآن لنقدم لكن تغطية مباشرة لجميع الإطلاقات الرئيسية والأخبار الكبيرة، وإليكم قائمة بكل ما تم الكشف عنه حتى الآن، وسنقوم بتحديث هذه القائمة بانتظام في الأيام المقبلة بإذن الله.

لاند روفر ديفندر

لاندروفر ديفندر 2020 تنطلق رسمياً “مواصفات وتفاصيل وصور”

بورشه تايكان

كل ما تريد معرفته عن بورش تايكان 2020 الكهربائية بالكامل

فولكس فاجن ID.3

فولكس واجن ID.3 الجديدة ترغب بأن تكون جولف السيارات الكهربائية

بي ام دبليو الفئة الرابعة الاختبارية

بي ام دبليو 4 المستقبلية تمهد لإطلاق الفئة الرابعة 2021

مرسيدس EQS الاختبارية

مرسيدس EQS النسخة الكهربائية من اس كلاس تدشن رسمياً

أودي RS7 سبورتباك

اودي RS7 سبورتباك 2020 وصلت بقوة 600 حصان

أودي RS6 أفانت

أودي AI:TRAIL

أودي A1 Citycarver 

أودي A5 فيس لفت

أودي A5 2020 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

بي ام دبليو X6 الإصدار الأسود

بي ام دبليو Vision M Next الاختبارية

بي ام دبليو I-Hydrogen NEXT 

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كوبرا تافاسكان الاختبارية

هوندا e

هيونداي i10

هيونداي 45 الاختبارية

لامبورجيني سيان

لامبورجيني سيان وصلت كأقوى سيارة في تاريخ الشركة بقوة 819 حصان

مرسيدس A-Class هايبرد

مرسيدس EQV 

مرسيدس EQV 2020 الكهربائية بالكامل تكشف نفسها رسمياً

مرسيدس GLB35 AMG

مرسيدس GLE AMG كوبيه

مرسيدس GLE كوبيه 2021 تكشف نفسها رسمياً “82 صورة ومواصفات وتفاصيل”

بورشه ماكان تيربو

بورش ماكان تيربو 2020 تكشف نفسها رسمياً “أسعار ومواصفات”

سيات تاراكو الهجينة بالقابس

سكودا سيتيجو e iV

سمارت EQ

فوكسهول كورسا

 

 

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كانت هذه تفاصيل خبر جميع السيارات التي تم تدشينها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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