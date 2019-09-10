الخليج ٣٦٥ نت – بدأ معرض فرانكفورت للسيارات 2019 رسمياً، ونحن هناك الآن لنقدم لكن تغطية مباشرة لجميع الإطلاقات الرئيسية والأخبار الكبيرة، وإليكم قائمة بكل ما تم الكشف عنه حتى الآن، وسنقوم بتحديث هذه القائمة بانتظام في الأيام المقبلة بإذن الله.
لاند روفر ديفندر
لاندروفر ديفندر 2020 تنطلق رسمياً “مواصفات وتفاصيل وصور”
بورشه تايكان
كل ما تريد معرفته عن بورش تايكان 2020 الكهربائية بالكامل
فولكس فاجن ID.3
فولكس واجن ID.3 الجديدة ترغب بأن تكون جولف السيارات الكهربائية
بي ام دبليو الفئة الرابعة الاختبارية
بي ام دبليو 4 المستقبلية تمهد لإطلاق الفئة الرابعة 2021
مرسيدس EQS الاختبارية
مرسيدس EQS النسخة الكهربائية من اس كلاس تدشن رسمياً
أودي RS7 سبورتباك
اودي RS7 سبورتباك 2020 وصلت بقوة 600 حصان
أودي RS6 أفانت
أودي AI:TRAIL
أودي A1 Citycarver
أودي A5 فيس لفت
أودي A5 2020 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً
بي ام دبليو X6 الإصدار الأسود
بي ام دبليو Vision M Next الاختبارية
بي ام دبليو I-Hydrogen NEXT
كوبرا تافاسكان الاختبارية
هوندا e
هيونداي i10
هيونداي 45 الاختبارية
لامبورجيني سيان
لامبورجيني سيان وصلت كأقوى سيارة في تاريخ الشركة بقوة 819 حصان
مرسيدس A-Class هايبرد
مرسيدس EQV
مرسيدس EQV 2020 الكهربائية بالكامل تكشف نفسها رسمياً
مرسيدس GLB35 AMG
مرسيدس GLE AMG كوبيه
مرسيدس GLE كوبيه 2021 تكشف نفسها رسمياً “82 صورة ومواصفات وتفاصيل”
بورشه ماكان تيربو
بورش ماكان تيربو 2020 تكشف نفسها رسمياً “أسعار ومواصفات”
سيات تاراكو الهجينة بالقابس
سكودا سيتيجو e iV
سمارت EQ
فوكسهول كورسا
كانت هذه تفاصيل خبر جميع السيارات التي تم تدشينها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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