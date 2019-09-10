جميع السيارات التي تم تدشينها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

الخليج ٣٦٥ نت – بدأ معرض فرانكفورت للسيارات 2019 رسمياً، ونحن هناك الآن لنقدم لكن تغطية مباشرة لجميع الإطلاقات الرئيسية والأخبار الكبيرة، وإليكم قائمة بكل ما تم الكشف عنه حتى الآن، وسنقوم بتحديث هذه القائمة بانتظام في الأيام المقبلة بإذن الله. لاند روفر ديفندر لاندروفر ديفندر 2020 تنطلق رسمياً “مواصفات وتفاصيل وصور” بورشه تايكان كل ما تريد معرفته عن بورش تايكان 2020 الكهربائية بالكامل فولكس فاجن ID.3 فولكس واجن ID.3 الجديدة ترغب بأن تكون جولف السيارات الكهربائية بي ام دبليو الفئة الرابعة الاختبارية بي ام دبليو 4 المستقبلية تمهد لإطلاق الفئة الرابعة 2021 مرسيدس EQS الاختبارية مرسيدس EQS النسخة الكهربائية من اس كلاس تدشن رسمياً أودي RS7 سبورتباك اودي RS7 سبورتباك 2020 وصلت بقوة 600 حصان أودي RS6 أفانت أودي AI:TRAIL أودي A1 Citycarver أودي A5 فيس لفت أودي A5 2020 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً بي ام دبليو X6 الإصدار الأسود بي ام دبليو Vision M Next الاختبارية بي ام دبليو I-Hydrogen NEXT Advertisements كوبرا تافاسكان الاختبارية هوندا e هيونداي i10 هيونداي 45 الاختبارية لامبورجيني سيان لامبورجيني سيان وصلت كأقوى سيارة في تاريخ الشركة بقوة 819 حصان مرسيدس A-Class هايبرد مرسيدس EQV مرسيدس EQV 2020 الكهربائية بالكامل تكشف نفسها رسمياً مرسيدس GLB35 AMG مرسيدس GLE AMG كوبيه مرسيدس GLE كوبيه 2021 تكشف نفسها رسمياً “82 صورة ومواصفات وتفاصيل” بورشه ماكان تيربو بورش ماكان تيربو 2020 تكشف نفسها رسمياً “أسعار ومواصفات” سيات تاراكو الهجينة بالقابس سكودا سيتيجو e iV سمارت EQ فوكسهول كورسا

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