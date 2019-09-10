الخليج ٣٦٥ نت – انقلبت سفينة ضخمة يبلغ طولها 656 قدماً ووزنها 71 ألف طن، وهي محملة بـ 4,200 سيارة في ميناء برونزويك بولاية جورجيا الأميركية، وذلك كان في تمام الساعة الثانية من فجر يوم الأحد.

والغريب لم يكن الحادث نفسه، فالغريب هنا هو أن السفينة ظلت طافية على جنبها فوق سطح الماء وطاقمها محتجزاً داخلها، وما أثار الذعر أكثر أن أعمدة دخان وشرارات نار قد تطايرت من السفينة وهذا ما جعل الوضع لا يُطمئن على من داخلها.

ولكن تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج 20 شخص في بسلام وبقي 4 آخرون عالقين فيها، وأعلنت السلطات أنه ليس بإمكانها التأكد من إطفاء النار تماماً حتى تتمكن من معاينة السفينة من الداخل، وهو الأمر الذي يُعتبر مستحيلاً في الوقت الحالي نظراً لخطورته.

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كانت هذه تفاصيل خبر سفينة تنقلب بـ 4,200 سيارة.. وصورة توضح الحادث العجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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