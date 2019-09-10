بي ام دبليو 4 المستقبلية تمهد لإطلاق الفئة الرابعة 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن الفئة الرابعة الاختبارية الممهدة للموديل الإنتاجي، ومن هذا التصميم نرى أن الفئة الرابعة ستكون مختلفة تماماً عن سابقتها مع شبكة تهوية عملاقة قادرة على ابتلاع طفلين.

في تصريحها الرسمي، بدأت بي ام دبليو بالكلام عن الشبك الأمامي فوراً، مشيرة إلى أن “التصميم الرأسي للشبكة متناسب بشكل متقن مع أبعاد المقدمة ومع تاريخ بي ام دبليو المضيء”، مع استلهام التصميم من سيارات كلاسيكية للشركة مثل 328.

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بجانب الشبك الأمامي المميز، نرى مصابيح أمامية جريئة بالليزر مع فتحات هواء ضخمة ومرايا جانبية نحيفة بطبقة من الألومنيوم المصقول عليهم، مع جنوط 21 إنش.

بينما المقدمة مثيرة للجدل، الخلفية أكثر هدوءاً مع مصابيح خلفية LED ومشتت هواء أسود مصقول وأنابيب عادم مستطيلة كبيرة بأطراف من الكروم.. والغرض من هذه السيارة في النهاية هي التلميح لتصميم الفئة الرابعة القادمة لذا تجاهلت بي ام دبليو ذكر أي تفاصيل تقنية عنها.