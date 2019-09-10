اودي RS7 سبورتباك 2020 وصلت بقوة 600 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – قامت اودي بتدشين RS7 سبورتباك 2020 في معرض فرانكفورت للسيارات، بأداء ممتاز وتصميم خارجي رشيق، ولنبدأ بالمواصفات على الفور، حيث تعتمد السيارة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر مع مساعدة هجينة مخففة، لتصل القوة الإجمالية إلى 592 حصان مع عزم دوران 800 نيوتن.متر.

وتتسارع RS7 الجديدة إلى 100 كم\س في 3.6 ثانية فحسب بسرعة قصوى 250 كم\س، مع إمكانية تحسين هذه الأرقام إلى 305 كم\س في حالة إضافة حزمة “ديناميك بلس” الاختيارية.

المحرك متصل بجير 8 سرعات ونظام دفع رباعي، ولكن مع إمكانية تركيز معظم القوة على العجلات الأمامية أو الخلفية حسب رغبة السائق، مع نظام تعليق هوائي متكيف وأقراص مكابح صخمة.

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داخلية RS7 سبورتباك لا تختلف كثيراً عن موديلات A7 الأخرى ولكن مع إضافة مقود رياضي بجلود مثقوبة مع دواسات من الألومنيوم وشاشات عرض خاصة بـ RS في لوحة عدادات اودي الافتراضية، مع مقاعد رياضية مميزة لـ RS كذلك وشعارات RS في مختلف أنحاء المقصورة.

اودي لم تكشف عن أسعار RS7 سبورتباك 2020 بعد ولكن صرحت بموعد وصولها للوكالات بحلول نهاية 2019.