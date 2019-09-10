فولكس واجن ID.3 الجديدة ترغب في أن تكون جولف السيارات الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فولكس فاجن عن ID.3 الكهربائية الجديدة، والتي يعتبرها البعض أهم سيارة للشركة منذ بيتل الأصلية، كما أنها أول موديل كهربائي إنتاجي للشركة الألمانية، وأول سيارة تعتمد على منصة MEB الجديدة المخصصة للسيارات الكهربائية.

وستتوفر السيارة بثلاث بطاريات، الأولى 45 كيلوواط\س بمدى 330 كيلومتر، والثانية متوسطة بمدى 420 كيلومتر، والثالثة بمدى 550 كيلومتر، مع موتور كهربائي خلفي بقوة 147 أو 201 حصان حسب النسخة، مع عزم دوران 301 نيوتن.متر في كل الحالات.

وتأتي السيارة بقاعدة عجلات أطول قليلاً من جولف، ما سمح لفولكس فاجن بتصميم داخلية أكثر رحابة بهدف جعلها “المعيار الذهبي الجديد لمقصورات السيارات المدمجة”، بتصميم مستقبلي للوحة القيادة وشاشة لمسية 10 إنش جديدة وتحديثات هوائية ولوحة عدادات رقمية، كما أن جميع الضوابط الآن تتم عبر ألواح لمسية باستثناء النوافذ، مع نظام تحكم صوتي جديد.

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فولكس فاجن استلمت أكثر من 30,000 طلب مسبق بالفعل على ID.3 الجديدة، وستتميز الإصدارات الأولى من السيارات بمزايا تدفئة وتهوئة المقاعد والمقود ومساند الذراع في الأمام، مع جنوط 18 إنش ونظام ملاحة متطور.

بالنسبة للنسخة الأغلى ثمناً من ID.3 فتأتي بشاشة واقع معزز فوقية ونظام صوت من طراز Beats وسقف زجاجي بانورامي كبير وجنوط 20 إنش خفيف.. وبالنسبة للأسعار، فقد وعدت فولكس فاجن أن تبدأ السيارة من أقل من 30,000 يورو (124,000 ريال) مع بدء عمليات الإنتاج في نهاية 2019 وتوصيل الطلبيات في بداية 2020.