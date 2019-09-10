مرسيدس EQS النسخة الكهربائية من اس كلاس تدشن رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – هذا هو شكل السيارات الفاخرة في المستقبل: مرسيدس بنز فيجن EQS.. وهي سيارة كهربائية بالكامل ببطارية 100 كيلوواط\س بقوة 476 حصان، وتتسارع هذه السيارة إلى 100 كم\س في 4.5 ثانية بسرعة قصوى 200 كم\س ومدى كهربائي يصل إلى 700 كيلومتر، على الأقل نظرياً.

خارجية السيارة تتمتع بتصميم منحوت وقوي ومتصل ببعضه بلا فوارق، وبغض النظر عن رأيك فيها، سيعترف الجميع أنها واحدة من أكثر السيارات تفرداً وتميزاً في معرض فرانكفورت هذا العام.. كما نشير خاصة إلى المصابيح الأمامية الرقمية الهولوجرامية المميزة، بينما الخلفية مميزة بشكل خاص بفضل وجود 229 نجمة إضاءة مختلفة، وفي الأمام يحتوي الشبك الأمامي على 188 مصباح LED صغير لخلق تأثير ثلاثي الأبعاد.

داخلية السيارة أقرب ليخت فاخر، مع اندماج لوحة القيادة بالكامل مع الجسد بشكل بالغ الأناقة، مع استخدام مواد فايبر بيضاء عالية الجودة وجلود صناعية، بينما السقف مصنوع من مواد فاخرة ناتجة من بلاستيك نفايات البحار والذي تم إعادة تدويره.

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ماذا عن الأداء؟

وتأتي فيجن EQS بموتورات كهربائية في الأمام والخلف مع نظام دفع رباعي كهربائي، وتتعدى قوة السيارة 476 حصان مع عزم دوران 760 نيوتن.متر، مع مدى ممتاز 700 كيلومتر وإمكانية شحن 80% من البطارية في أقل من 20 دقيقة.

وتأتي السيارة بنظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث، والذي يسمح بقيادة السيارة لنفسها في الرحلات الطويلة على الطرق السريع، ولكن بفضل أنظمة المستشعرات المتطورة، بالإمكان رفع مستوى التقنية إلى القيادة الذاتية بالكامل في المستقبل.