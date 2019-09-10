كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعرف موعد دخول سيارة هيونداي البيك أب "NX4-OB" خط الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل شركة هيونداي منذ فترة على تطوير سيارة بيك أب جديدة بالاسم الرمزي NX4-OB، حيث تتوقع الشركة أن تحقق نجاحًا كبيرًا في فئتها.

بيك أب هيونداي سترتكز على قاعدة عجلات الجيل القادم من توسان، مع اعتمادها على محرك 2.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، مع وجود نسخة هجينة.

كما ستدخل بيك أب هيونداي التي تحمل اسم سانتاكروز خطوط الإنتاج في شهر مايو العام المقبل 2020 في مصنع الشركة في ولاية ألاباما الأمريكية.