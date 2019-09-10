مرسيدس G-Class بتعديل برابوس وصلت بقوة 900 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة التعديلات الألمانية برابوس عن مرسيدس G-Class معدلة بكثافة بمحرك V12 مأخوذ من مرسيدس S600، ولكن مع رفع قوته من 530 حصان إلى 900 حصان بفضل زيادة سعة المحرك من 6.0 إلى 6.3 لتر مع وضع شواحن توربينية أكبر حجماً وتعديل مكونات أخرى داخلية، مع عزم دوران 1,200 نيوتن.متر.

هذه القوة الهادرة يتم توصيلها لمحاور العجلات عبر جير أوتوماتيكي بتسع سرعات، وتتسارع الـ SUV الأقوى في العالم بمحرك V12 إلى 100 كم\س في 3.8 ثانية فحسب، بسرعة قصوى 280 كم\س.

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لنقارن بينها وبين مرسيدس AMG G63 موديل 2019، والتي تعتمد على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 585 حصان وعزم دوران 850 نيوتن.متر.. ومن ناحية التسارع إلى 100 كم\س فموديل برابوس المعدل أسرع بـ 0.7 ثانية، كما أن سرعته القصوى أعلى بـ 40 كم\س من موديل AMG.

وتنوي برابوس الاكتفاء بعشر نسخ إنتاجية فقط، بحنوط 23 أو 24 إنش مع إجراء تعديلات على المقدمة والخلفية مع إضافات كربونية متعددة على الخارجية، وفي الداخل نرى جلود فاخرة مع لمسات كربونية أخرى ودواسات من الألومنيوم والمزيد.