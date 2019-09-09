تفاصيل وموعد انطلاق رالي داكار 2020 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تستضيف المملكة رالي داكار 2020 أحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم، لتكون هذ المرة هي الأولى التي يقام فيها هذا السباق العالمي في القارة الآسيوية بعد احتكار دام 30 عاماً في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ستكون البداية ونقطة الإنطلاق من جدة مروراً بـ 12 مرحلة، حيث سيمر المتسابقون بجانب البحر الأحمر ثم يتحول المسار إلى الداخل ليتحدّوا الكثبان الرملية العالية مروراً بمشروع البحر الأحمر، ويصلوا بعد ذلك إلى مدينة نيوم، ومن ثم إلى العاصمة الرياض، وأخيراً سيتمتع المتسابقون بيوم راحة قبل التوجه إلى منطقة القدية وهي عاصمة الترفيه المستقبلية بالمملكة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير “عبدالعزيز بن تركي الفيصل” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “إن اتفاقية استضافة السباق الأصعب في العالم لسنوات عديدة “رالي داكار”، ما هي إلا تأكيد على ترحيب المملكة بالعالم لرؤية المناظر الخلابة والمدن النابضة بالحياة والصحراء الشاسعة التي تتلاقى من خلالها الكثبان الرملية بالبحر، وسيتعرف العالم على تاريخ المملكة الغني والنقلة النوعية التي تعيشها الآن”.

وأخيراً، فقد تحدّث صاحب السمو الملكي الأمير “خالد بن سلطان العبدالله الفيصل” رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن الرالي، قائلاً: “إن المشاركين في سباق رالي داكار السعودية 2020، سيعيشون تحديًا ذهنياً وجسدياً كبيراً من خلال المناطق التي يمر بها السباق”.