كيا اوبتيما 2021 تظهر في صور توقعية ثلاثية الأبعاد

الخليج ٣٦٥ نت – بعد ظهور صور رسمية لداخلية كيا اوبتيما الجيل القادم، نرى صور توقعية دقيقة ثلاثية الأبعاد للسيارة .. ونعرض لكم فيما مختصر لأهم المعلومات التي نعرفها عن اوبتيما الجديدة.
السيارة سيتم تدشينها خلال أيام في سبتمبر الجاري وستحظى بتغييرات واسعة في التصميم لجعله أكثر جراءة في الأمام مقارنة باوبتيما الحالية وإن كان تصميم الخلفية غير مؤكد حتى الآن للتمويهات الكثيفة على السيارة.
اوبتيما الجديدة ستعتمد على محركين تيربو بثلاثة أنواع مختلفة من الجير، لتشمل محرك 1.6 لتر بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات وآخر مزدوج بسبع سرعات، مع محرك 2.5 لتر جديد كلياً بقوة 286 حصان بجير مزدوج جديد بثمان سرعات ونظام دفع رباعي اختياري.. وبالنسبة للداخلية فمن المتوقع أن تستوحى الكثير من تفاصيلها من تيلورايد الأحدث.
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