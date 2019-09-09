فولفو تطلق مبادرة E.V.A. للسلامة على وسائل التواصل الاجتماعي

كتب: باسل الحلواني

أطلقت فولفو مبادرة "سيلفي للسلامة على الطرق " "Selfie for Safety ، والتي تعتمد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإشراك الناس في المبادرة من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة صور شخصية أثناء ارتداء أحزمة الأمان الخاصة بهم، على أن تقوم فولفو بدراسة و تحليل الطرق المختلفة لارتداء حزام الأمان بهدف تطوير أنظمة الأمان فى السيارات.

وقالت فولفو في بيان لها:" سنقوم بنشر أفلام قصيرة وإرشادات بسيطة ورسائل تثقيفية عن السلامة على وسائل التواصل الإجتماعي من خلال الهاشتاج الخاص بالحملة ليكون كل شخص قادرا على

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أن يضيف لتلك المكتبة الرقمية التي ستضم دراسات مهمة حول السلامة، فكل شخص أصبح في مقدوره اليوم أن يسهم في عمل مهم يفيد الإنسانية ويسهم في إنقاذ الأرواح عبر العالم، حتى لو كان هذا الإسهام من خلال التقاط الصور السيلفي الشخصية".

جاءت الفكرة الرئيسية للحملة بعد رصد مشاركة الناس حول العالم لحوالي 93 مليون صورة شخصية بشكل يومي، معظمها لأسباب شخصية، ومعظمها كذلك داخل السيارات، ففكرت فولفو في تحويل هذا لمشاركات في

Selfie for Safety

E.V.A

مبادرة تهتم بالسلامة على الطريق هيوالتي تعد جزءا من مبادرة أكبر أطلقتها الشركة في وقت مبكر لذلك بعنوان

وتتطلع فولفو دائمًا لمعرفة بيانات ورؤى متجددة عن إستفادة الناس من اختراعاتها، فهي صاحبة اختراع أحزمة الأمان بالسيارات، ومن ثم تم تعميم الابتكار على جميع مصنعي السيارات حول العالم، فهي تضع معايير الأمن والسلامة على رأس قائمة أولوياتها وتعمل يومًا بعد يوم على تقديم كل ما هو جديد للحفاظ على وكانت فولفو قد أطلقت نداء لملاك السيارات حول العالم للمشاركة في مبادرتها الإلكترونية بنشر صورهم الشخصية على حساباتهم الشخصية المتاحة للعامة حتى يسهل تتبعها ومشاركتها في المبادرة، أثناء ارتدائهم لأحزمة الأمان والوقوف بسياراتهم في أماكن آمنة لسلامتهم.