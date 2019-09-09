لن تصدق نسبة أسرّة المستشفيات التي تشغلها إصابات الحوادث المرورية

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح “علي مليباري” مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية، أن الحوادث المرورية انخفضت بنسبة 24% خلال العامين الماضيين، وأيضاً انخفضت أعداد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بنسبة 33%.

وأشار مليباري إلى أن 30% من أَسرّة المستشفيات تشغلها حالات إصابة ووفيات ناتجة عن الحوادث المرورية وهذه النسبة لا تزال مخيفة جداً، وأضاف أن السنوات السابقة سجلت 28 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، لكن هذه النسبة انخفضت لتسجل حالياً 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

يُذكر أن وزارة النقل قد حددت الأسباب الأساسية للحوادث المرورية المؤدية للوفيات، والتي تتمثل في القيادة المتهورة للسائقين أو غفوتهم وانشغالهم، ودهس الإبل السائبة، وانفجار الإطار، بالإضافة إلى نقص عناصر السلامة، حيث بلغ عدد الحوادث المرورية 13221 في عام 2018م، مقابل 17632 عام 2017م، وبلغ عدد الإصابات 1075 في 2018، مقابل 14481 في 2017.