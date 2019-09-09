استقالة رئيس نيسان الذي تسبب في القبض على كارلوس غصن

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت نيسان عن مغادرة المدير التنفيذي هيروتو سايكاوا لمنصبه الحالي بعد أشهر من الشكوك المحيطة بقدرة الرجل على إدارة الشركة اليابانية، خاصة بعد اندلاع فضيحة تلاعبه بجداول علاوات البورصة ليأخذ تعويضات مادية إضافية من الشركة.

وتدرس نيسان حالياً عشرة مرشحين محتملين لخلافته مع اتخاذ قرار نهائي قبل نهاية أكتوبر، وللوقت الحالي سيتم تعيين مدير عمليات الشركة ياسوهيرو ياماوتشي كالمدير التنفيذي المؤقت لنيسان.

وقد اعتذر سايكاوا على مغادرته للشركة قبل تحقيقه لوعده بوضع الشركة في المسار الصحيح، ويُذكر أن سايكاوا وعد بإعادة أي أموال أخذها بشكل مخالف لضوابط الشركة.

وقد بدأت معاناة نيسان مع مدرائها منذ إلقاء السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن في نوفمبر الماضي بتهم التهرب الضريبي وسوء التصرف المالي، ما دفع نيسان لبدء تحقيقات داخلية شاملة في أساليب إدارة الشركة مع وعودها بالشفافية أمام المساهمين، ويُذكر أن سايكاوا نفسه مع آخرين لعب دوراً هاماً في إسقاط كارلوس غصن من منصبه وقد استمر في التعاون مع السلطات اليابانية لتثبيت التهم عليه.