بنتلي تكشف عن تفاصيل كونتيننتال GT مع إطلاق نسخة V8 الجديدة

بنتلي تكشف عن تفاصيل الطراز الأحدث من سيارة CONTINENTAL GT مع إطلاق نسخة V8 الجديدة

يتوفّر الآن طراز W12 كوبيه من سيارة Continental GT مع سقف زجاجي بانورامي لإضفاء منظور جديد لرحلات استثنائية

يتمركز طراز V8 الجديد في قلب مجموعة طرازات Continental GT الرائدة

تجمع السيارة ما بين القوة العالية والكفاءة الاستثنائية في استهلاك الوقود

يمكن للعملاء التعرّف على مجموعة واسعة من المواصفات التي يتميّز بها طراز V8 من خلال برنامج Bentley للتخصيص عبر الرابط – https://bit.ly/2lLSJs8

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت Bentley عن التفاصيل الكاملة لطراز GT V8 الجديد من سيارتها Continental GT الرائدة، وغيرها من المواصفات والتجهيزات الجديدة التي تم إطلاقها عبر طرازات العام الجديدة للسيارة.

وتم تجهيز طراز هذا العام من سيارة Continental GT W12 بسقف زجاجي بانورامي جديد، في حين تتوفّر الآن كافة طرازات Continental GT بخيارات أنيقة أخرى مثل لمسات ألياف الكربون عالية اللمعان في الواجهة الأمامية والأبواب الجانبية داخل المقصورة لتعزيز طابع الرفاهية الذي تشتهر به Bentley.

بفضل محرك البنزين V8 القوي، يجمع طراز Continental GT V8 ما بين تجربة قيادة حيوية وتفاعلية من جهة ومستويات لا مثيل لها من التكنولوجيا الفخمة والمتطورة.

وقد تم إطلاق طراز V8 مؤخراً على تطبيق Bentley للتخصيص (Car Configurator)، حيث يمكن للعملاء استكشاف مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة لتصميم سيارة فريدة من نوعها تتوافق مع مختلف الأذواق والاحتياجات وأسلوب الحياة الفردية. وغالباً ما تعتبر Continental GT واحدة من أكثر السيارات حصريةً وتفرّداً حيث يتوفّر 7 مليارات خيار يمكن للعملاء انتقاء منها لتخصيص تصميم سيارتهم.

ويتميّز السقف الزجاجي البانورامي بإضفاء تجربة ورؤية ممتعة للركّاب من منظور جديد خلال رحلاتهم الاستثنائية داخل المقصورة التي تعكس مدى براعة وحرفية علامة Bentley. ويتوفّر السقف الجديد حصرياً على طرازات Continental GT W12 كوبيه مقابل سعر يبدأ من 3,150 جنيه إسترليني.

وتمّ تطوير السقف الجديد باستخدام زجاج مستقطب يسهم في تقليل وهج الشمس مما يتيح للركاب رؤية أوضح لمحيطهم. كما يوجد ستارة داخلية يمكن تشغيلها إلكترونياً من وحدة التحكم وإغلاقها، ليحصل الركّاب على بعض الخصوصية وفرصة الاستمتاع بالرفاهية التي توفّرها مقصورة Continental GT الفاخرة. الستائر الداخلية مكسوّة بجلد ’ألكانتارا‘ الفاخر (Alcantara®) والتي تتوفر بألوان تتطابق مع ألوان الفرش الخمسة عشر المتوفّرة لدى Bentley.

كما تتوفّر الآن كافة طرازات Continental GT بخيارات أنيقة أخرى مثل لمسات ألياف الكربون عالية اللمعان لتعزيز طابع الرفاهية الذي تشتهر به مقصورات Bentley. وتتوفّر ألياف الكربون عالية اللمعان في الواجهة الأمامية والأبواب الجانبية داخل المقصورة، بينما تغطي قشرة خشبية باللون الأسود اللامع (Piano Black Veneer) وحدة التحكم المركزية.

تم تجهيز Continental GT V8 بمحرك سعة 4.0 لتر من الجيل الجديد يعمل بنظام الشاحن التوربيني التوأمي ويولّد قوّة 542 حصانًا (550 حصان كبح) و568 رطل-قدم (770 نيوتن-متر) من عزم الدوران. ويجمع المحرّك الجديد بين القوة الهائلة والكفاءة العالية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تميّزه بهدير محرك V8 مميز بالرغم من وجود نظام العادم رباعي الأنابيب الأنيق.

يُذكر أنه قد تمّ تصميم وهندسة الجيل الثالث من سيارة Continental GT V8 بنسختي كوبيه والمكشوفة وتصنيعها يدويّاً بمدينة ’كرو‘ في بريطانيا العظمى. ويجمع الطراز الفريد ما بين الأداء التفاعلي مع السائق والتصميم الجذّاب والتكنولوجيا المتطورة.

طراز GT V8 الجديد – يوفّر مجموعة فريدة من قدرات السيارة الفاخرة عالية الأداء

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تشكّل سيارة Continental GT الجديدة من الجيل الثالث أوج إنجازات Bentley التصميمية والهندسية، حيث أنها تنتمي إلى فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء التي كانت قد أسّستها علامة Bentley في عام 2003 حين أطلقت الجيل الأول من سيارة Continental GT.

تتميّز سيارة GT V8 بنظام قيادة ديناميكي بسبب التوزيع الممتاز للوزن مما يوفّر تجربة واحساساً أكبر للمرونة والاستجابة. ويوفر محرك البنزين V8 الجديد سعة 4.0 لتر و32 صمّاماّ سرعة قصوى تبلغ 198 ميلاً/الساعة (318 كم/الساعة)، وتسارع من صفر إلى 60 ميلاً/الساعة بغضون 3.9 ثوانٍ (من صفر إلى 100 كم/الساعة في 4.0 ثوانٍ) لطراز كوبيه. أما طراز Convertible المكشوف فيحقّق تسارع من صفر إلى 60 ميلاً/الساعة بغضون 4.0 ثوانٍ (من صفر إلى 100 كم/الساعة في 4.1 ثوانٍ).

إلى جانب الأداء النشط، توفّر سيارة GT V8 كفاءة محسّنة في استهلاك الوقود والتي تعود جزئياً إلى قدرة المحرك على تشغيل أربعة من اسطواناته الثمانية فقط وذلك في ظروف مناسبة، من دون التأثير على متعة القيادة. كما يستفيد المحرّك الجديد من تقنية التشغيل-الإيقاف والمتوفّرة أيضاً عند القيادة بسرعات تقترب من التوقّف.

تتميّز Continental GT الجديدة بتصميم أنيق وجذّاب للغاية، وعجلات معدنية مصقولة مقاس 20 بوصة ذات 10 أضلاع، مع إمكانية اختيار من بين تسعة تصاميم مختلفة من العجلات بأحجام أكبر تصل حتى 22 بوصة. وتتميز كلّ من طرازات كوبيه (Coupe) والمكشوفة (Convertible) بنظام عادم رباعي الأنابيب وشارات V8 دقيقة تزيّن الأجنحة الأمامية.

يوفر التصميم الداخلي المبتكر والفاخر في سيارة Continental GT V8 تحسينات استثنائية تميّزها ضمن فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء. وتضمّ المقصورة الداخلية المصمّمة بحرفية يدوية مواد طبيعية متجانسة التصميم مثل الجلود عالية الجودة، ومجموعة نادرة من القشرات الخشبية المستدامة. أما نظام Bentley الصوتي فيضمّ 10 مكبّرات للصوت تولّد جوّ ترفيهي بقدرة 650 واط.

كما تستعرض سيارة GT V8 باقة ابتكارات تتمحور حول السائق مثل لوحة أجهزة قياس متقدّمة ورقمية بالكامل ووحدة عرض دوّارة من Bentley (Bentley Rotating Display). وتشتمل هذه الوحدة على شاشة لمس رائعة قياس 12.3 بوصة موجودة في وحدة ثلاثية الجوانب، وهي تُدير القشرة الخشبية لتكشف عن شاشة اللمس وكذلك ثلاثة عدّادات تناظرية أنيقة.

توفّر سيارة Continental GT V8 الجديدة شخصية القيادة المتوقعة من سيارة فاخرة عالية الأداء والرائدة في فئتها، إلى جانب الفرصة لاستكشاف مجموعة من وضعيات القيادة المتوفرة عبر نظام Bentley للتحكّم بديناميكيات القيادة (Drive Dynamics Control). ويمكن الاختيار من بين أنماط قيادة مختلفة: النمط المريح (Comfort) أو نمط Bentley أو النمط الرياضي (Sport)، حيث يتم تعديل نظام التعليق والمحرّك وصندوق التروس وأنظمة الشاسيه الأخرى بما يتناسب مع نمط القيادة المختار.

تتمتّع سيارة Continental GT V8 بنسختيها الكوبيه والمكشوفة بميّزة القيادة الديناميكي (Bentley Dynamic Ride) من Bentley كتجهيز إضافي، وهي عبارة عن نظام تحكّم متطوّر وذكي مانع للانقلاب للتحكّم بالسيارة. ويعمل النظام على مراقبة وضبط المشغّلات الإلكترونية في القضبان المانعة للانقلاب والمتواجدة في كل من محاور السيارة الأمامية والخلفية، وبالتالي يحسّن من خصائص التماسك وراحة القيادة، كما يمنح شعوراً بأن السيارة أخف وزناً وأكثر دقّة.

يعمل نظام التعليق الهوائي على تعزيز وتحسين راحة الركوب والخصائص الديناميكية للسيارة. ويتيح النظام إمكانية التغيير من درجة صلابة النابض الرياضية إلى درجة النعومة المناسبة لسيارة الليموزين الفارهة وفقاً لنمط القيادة الذي يختاره السائق. أما نظام التخميد النشط فيعمل على توفير الراحة والثبات أثناء القيادة من خلال تخميد اهتزازات مجموعة الدفع بشكلٍ متواصل ذلك حسب حالة الطريق، وتحرّك المركبة ومتطلّبات السائق.

تتوفّر طرازات GT V8 بمجموعة واسعة من ميزات مساعدة السائق مثل نظام دفع فعّال بجميع العجلات (Active All-Wheel-Drive System)، نظام التوجيه الكهربائي المعزّز آلياً (Electric Power-Assisted Steering)، ميّزة المساعدة الفعّالة في الحفاظ على المسار (Active Lane Assist)، ونظام المساعدة المرورية (Traffic Jam Assist) ونظام المساعدة على ركن السيارة (Park Assist).