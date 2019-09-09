مرسيدس GLB 35 4MATIC AMG الجديدة كلياً “المواصفات والتفاصيل الكاملة”

سيارة Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC الجديدة كلياً



تنفرد سيارة Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC الجديدة ضمن فئتها بمرونتها ومساحتها الرحبة ومتعة القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – تُجسد سيارة Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC- (معدّل استهلاك الوقود: 7.6-7.5 لتر/100 كلم، معدّل انبعاث ثاني أكسيد الكربون: 173-171 جرام/كلم) – بديلاً لا مثيل له ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة وعالية الأداء، وذلك بفضل تصميمها المذهل، وعملانيتها وديناميكيات القيادة، فضلاً عن رحابة المقصورة الداخلية التي تتسع لسبعة رُكاب. ويسهم محرّك السيارة المكوّن من 4 أسطوانات سعة 2 ليتر والعامل بتقنية الشحن التوربيني في توليد قوّة جبارة تصل إلى 225 كيلو واط (306 حصان)، ويضمن المحرّك تجربة قيادة مذهلة بفضل نظام ناقل الحركةAMG SPEEDSHIFT DCT 8G ذو الثمان سرعات، ونظام الدفع الرباعي المتغير AMG Performance 4MATIC، والذي يضمن تسارعاً من الصفر إلى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 5.2 ثانية، فضلاً عن مزايا سيارات الدفع الرباعي التي تشمل الوضعية المرتفعة للجلوس، والمساحة الكبيرة للركّاب والأمتعة، والأداء المتوازن على الطرقات الوعرة.

وبهذه المناسبة، قال توبياس مورس، الرئيس التنفيذي لشركة ’مرسيدس–AMG‘: “نهدف من خلال سيارةGLB 35 4MATIC الجديدة إلى توسيع محفظة منتجاتنا عبر إضافة نموذج جذابٍ للغاية يواكب متطلبات مجموعةٍ محددة من العملاء ممن يركزون على خواص التنوع. ويشمل ذلك الخاصية الاختيارية لتوفير سبعة مقاعد في هذه السيار المدمجة الجديدة ذات الدفع الرباعي لكن دون المساومة على فلسفة AMG التصميمية؛ حيث تتميز هذه السيارة بقدرتها الاستثنائية على تحقيق أهداف علامتنا التجارية المتمثلة في توفير أعلى مستويات الأداء أثناء القيادة”.

الاستجابة وقوّة الأداء: محرّك AMG 4 أسطوانات سعة 2 ليتر مع شاحن توربيني

يعتمد محرّك السيارة على تقنية الشاحن التوربيني المزدوج، مما يمكنه من توليد قوّة بواقع 225 كيلوواط (306 حصان) وتوفير تجربة قيادة رائعة، مع إمكانية توليد عزم دوران عالي (يصل بحد أقصى إلى 400 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة). وقد تم تصميم حوض مكونات المحرّك من الألومنيوم عالي القوة والخفيف الوزن، الأمر الذي يقلل إلى حدٍ كبير من وزن السيارة في الأماكن التي تؤثر على ديناميكية القيادة. ويجمع الشحن التوربيني بين الاستجابة المثالية عند سرعات دوران المحرّك المنخفضة وزيادة الطاقة عند السرعات العالية.

كما عززت العلامة الأداء التكنولوجي العالي للسيارة من خلال التحكم بتقنية فتح الصمامات CAMTRONIC بهدف تقليل استهلاك الوقود. وتضمن الإدارة الحرارية الذكية تسخين المحرك والزيوت بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بينما تساعد المحاقن المدمجة عالية الكفاءة على إيصال كميات مناسبة من الوقود بشكل دقيق للغاية لزيادة مستويات الكفاءة.

سرعة ورشاقة: ناقل الحركة AMG SPEEDSHIFT DCT 8G ثنائي المقابض

يعمل ناقل الحركة الرئيسي على تبديل غيارات علبة التروس بسرعة وتعزيز الأداء الرياضي، إلى ضمان مستويات الراحة عند تبديل السرعات خلال الرحلات الطويلة. وعند نقل السرعة للمستوى الأعلى، تسهم المقاطعة الجزئية للاشتعال في توفير تجربة صوتية رائعة، في حين أن وظيفة الدوران المزدوج أثناء تخفيض سرعة المحرك للمستوى الأدنى تضمن راحة أكبر أثناء نقل الحركة. وتقوم هذه الوظيفة بمزامنة سرعات المحرّك وناقل الحركة، وتقلل من استجابات دورة الغاز غير المرغوب بها، بالإضافة إلى تعزيز استقرار السيارة، وخاصة عند الكبح قبل المنعطفات. كما يساعد ذلك في دعم تجربة القيادة الديناميكية بشكل خاص.

كما وتتميز سيارة Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC الجديدة بإمكانات رياضية متميزة بفضل خاصية السباقات RACE START المزودة فيها بشكل قياسي. وتضمن هذه الخاصية أعلى دورات للمحرّك في الدقيقة عند بدء التشغيل بالإضافة إلى تحسين نقاط تبديل السرعة، مما يُنتج أفضل المستويات الممكنة للجر وأقصى مستويات التسارع. ويمكن تشغيل خاصية السباقات RACE START حتى عند الضغط بشكل خفيف على دواسة الوقود.

تجربة ممتعة باستخدام 5 أنماط قيادة: ميزات AMG DYNAMIC SELECT وAMG DYNAMICS

تتيح تكنولوجيا اختيار أسلوب القيادة AMG DYNAMIC SELECT الاختيار من بين 5 أنماط مختلفة للقيادة هي: النمط المنزلق (Slippery) والنمط المريح (Comfort) والنمط الرياضي (Sport) والنمط الرياضي+ (Sport+) والنمط الشخصي (Individual). وتسهم هذه التكنولوجيا المتقدمة في توفير تجربة قيادة متغيرة للغاية، مع مجموعة واسعة من المزايا، بدءاً من الراحة الهادئة وصولاً إلى الأداء الرياضي.

تقوم أنماط القيادة بتعديل وضبط المعايير الأساسية، مثل استجابة المحرك وناقل الحركة والتعليق والتوجيه. وتم تحسين النمط المنزلق (Slippery) بما يناسب ظروف الطرقات المنخفضة والوعرة، التي تترافق مع انخفاض الطاقة ومنحنى عزم الدوران. ويسهم التغيير السلس لمستويات السرعة وعمليات نقل السرعة المبكر جداً للمستوى الأعلى واستخدام نظام التشغيل/ الإيقاف الصديق للبيئة في ضمان تجربة قيادة عنوانها الأول الاستقرار والثبات والاستجابة العالية.

يهدف النمط المريح (Comfort) إلى ضمان تجربة قيادة مريحة وعالية الكفاءة من حيث استهلاك الوقود، بفضل مزايا عديدة تشمل نقل السرعة المبكر جداً للمستوى الأعلى. ويتم ضبط نظام التعليق والتوجيه للتركيز بالدرجة الأولى على تعزيز الراحة، مع إمكانية استخدام نظام التشغيل/ إيقاف التشغيل الصديق للبيئة.

يركز النمط الرياضي (Sport) والنمط الرياضي+ (+Sport) على تعزيز مستويات المرونة والأداء الوثاب ومتعة القيادة بفضل أداء المحرك الرياضي والضبط عالي الكفاءة لناقل الحركة. ويتم في هذين النمطين إيقاف تنشيط نظام التشغيل/ إيقاف تشغيل الصديق للبيئة.

ويتيح النمط الشخصي (Individual) استخدام معايير القيادة المخصصة وحفظها وفقاً للتفضيلات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تتوافر وظيفة المزلق في إعدادات القيادة “المنخفضة” و”المعتدلة”.

وترتبط أوضاع وأنماط القيادة بالتحكم مع نظام التحكم الديناميكيAMG DYNAMICS، مما يعني أن خصائص التجاوب والثبات ستكون أكثر توافقاً مع المتطلبات وظروف القيادة المختلفة.

وتمتاز سيارة GLB 35 4MATIC بخاصية التحكم الديناميكي AMG DYNAMICS التي تتضمن وظائف الرشاقة في المستويات “الأساسية” و”المتقدمة”، حيث يتم تنشيط هذه الوظائف تلقائياً بواسطة برنامج القيادة المُستخدم. ويتم تكييف المعايير ذات الصلة- مثل توزيع عزم الدوران لنظام الدفع الرباعي، أو خصائص التوجيه أو التدخل في نظام الثبات الإلكتروني (ESP) المطور حديثاً- وفقاً لنمط القيادة.

يتم تحديد الوظائف “الأساسية” عند استخدام النمط المنزلق (Slippery) والنمط المريح (Comfort) وفي هذه الحالة، ستتمتع سيارة GLB 35 4MATIC بقدرة تجاوب استثنائية مستقرة مع مستويات عالية الكفاءة من التخميد عند المنعطفات.

يتم تنشيط وظائف الرشاقة “المتقدمة” أثناء استخدام النمط الرياضي (Sport). وفي هذه الحالة، تكون سيارة GLB 35 4MATIC في وضع مُحايد ومتوازن بشكل جيد. كما أن انخفاض مستوى التخميد، والحد من زوايا القيادة وزيادة خفة الحركة سيسهم في دعم تجربة القيادة الديناميكية، وخاصة على الطرق الريفية المتعرجة والوعرة.

قوّة الجر المثالية: محرّك الدفع الرباعي المتغير AMG Performance 4MATIC

يسهم نظام الدفع الرباعي الموجه لتعزيز الأداء في ضمان أفضل نسبةٍ ممكنة من القوة الديناميكية والجر والكفاءة. ويسمح القابض مُتعدد الأقراص مع خاصية التحكم الكهروميكانيكي من AMG بتقسيم عزم الدوران، مع إمكانية تعديله على الفور وفقاً لحالة ونمط القيادة. ويشمل ذلك تقسيم عزم الدوران بنسبة متساوية بين عجلات المحور الأمامي والخلفي، وخاصة أثناء مناورات القيادة الديناميكية أو القيادة على الطرقات الثلجية أو الجليدية. ولا تقتصر العوامل المؤثرة في توزيع عزم الدوران بين المحورين الأمامي والخلفي على سرعة القيادة والتسارع الجانبي والطولي وزاوية التوجيه فحسب، بل وتشمل أيضًاً الفرق في سرعة الدوران بين العجلات الفردية ومستوى السرعة المُحدد.

يتم تنظيم نظام الدفع الرباعي وفقاً لنمط القيادة المُختار في نظام الثبات الإلكتروني ثلاثي المراحل (ESP)، بدءاً من مرحلة القيادة الرياضية ذات السلامة المعززة وصولاً إلى القيادة الديناميكية. ويسهم نظام التحكم الديناميكي في الجر والتجاوب (4ETS) في تعزيز أداء الجر وخفة الحركة، خاصةً على الطرقة المنزلقة أو على الأسطح التي تمتاز بعوامل احتكاك مُختلفة؛ حيث يتدخل هذا النظام باستخدام المكابح لمنع دوران العجلات الفردية عند بدء التشغيل أو التسارع. من جهة ثانية، يساعد تأثير القفل التفاضلي على تحويل عزم دوران المحرك إلى العجلات الثابتة.

قوة ديناميكية جانبية عالية وتجربة مريحة أثناء القيادة لمسافاتٍ طويلة: نظام التعليق

يتم ضبط نظام التعليق من AMG لتوفير سرعاتٍ عالية عند المنعطفات، مع ضمان مستويات شديدة الانخفاض من التمايل مما يتيح إمكانات ديناميكية عالية لسيارة GLB 35 4MATIC. كما وتضمن العناصر الديناميكية عالية الكفاءة عند الحدود والسرعات الحرجة الاستمتاع بتجربة قيادة مُطلقة، مع الحفاظ في ذات الوقت على أمان السيارة وإمكانية التنبؤ بأدائها في جميع الأوقات والظروف. علاوةً على ذلك، يُساعد التصميم المتكامل لجميع مكونات التوجيه بالعجلات- مثل مقابض التوجيه وأذرع التحكم العرضية عند المحور الأمامي وكذلك الإطار الفرعي للنموذج المُستخدم وحاملات العجلات في المحور الخلفي- على ضمان توجيه مباشر بشكل أكبر وزيادة القوة الديناميكية الجانبية. هذا وحرص مطورو أنظمة التعليق في شركة ’مرسيدس-AMG‘ على الحفاظ ضمان مستوىً متوازن من الراحة عند القيادة لمسافات طويلة.

تحكم كامل: نظام توجيه كهربائي حساس للسرعة ونظام فرملة عالي الأداء

يمتاز نظام التوجيه الكهروميكانيكي الحساس للسرعة بنسبةٍ متغيرة لنقل السرعة، ومستويات رفيعة من الدقة والكفاءة ويتم خفض مساعدة أجهزة التوجيه عند القيادة بسرعات عالية، بينما ترتفع بشكلٍ مستمر عند القيادة بسرعاتٍ مُنخفضة؛ وهذا يعني الحاجة إلى قوة توجيه قليلة نسبياً عند القيادة بسرعاتٍ مُنخفضة، بينما سيتم الحفاظ على أفضل تحكم ممكن على السيارة عند القيادة بسرعاتٍ عالية. إلى جانب ذلك، يوفر هذا النظام تجربة قيادة مضبوطة ورياضية ومستويات توجيه أكثر راحة وكفاءة، اعتماداً على برنامج القيادة الذي يختاره السائق.

تم تزويد سيارة Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC بنظام فرامل عالي الأداء من AMG، مع ضواغط مكابح فضية نُقش عليها في المقدمة حروف (AMG) باللون الأسود، وهو يمثل إصداراً عالي الكفاءة لنظام القيادة القوي في السيارة. ويتيح هذا النظام التحكم بالتباطؤ بدقة مع ضمان مقاومة عالية لتضاؤل قوة الكبح حتى في ظل الضغوط الشديدة. ويتم تحقيق ذلك بفضل أقراص المكابح الكبيرة، المُثقبة من جميع النواحي للتهوية. ويحتوي المحور الأمامي على ضواغط ثابتة بأربعة مكابس وأقراص مكابح مصنوعة من المعدن الصلب بحجم 350×34 مم، بينما يحتوي المحور الخلفي على ضواغط عائمة ذات مكبسٍ واحد وأقراص مكابح مصنوعة من المعدن الصلب بحجم 330×22 مم.

التصميم: سمات AMG المميزة مع إمكانية التخصيص

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استنادًا إلى حزمة AMG Line التصميمية، تتميز سيارة GLB 35 4MATIC الجديدة كلياً بميزات تصميمية فريدة خاصة بهذا الطراز. فقد استخدمت العلامة شبكة المبرد الخاصة من AMG لأول مرة في سيارة من سلسلة 35 لتبرهن جدارتها بالانضمام إلى عائلة AMG، حيث تنفرد السيارة بعناصر تصميمية مميزة تمنحها إطلالة لا تخطئها العين أبداً، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال المصد الأمامي، والواقي الخلفي البارز مع اثنين من عناصر التزيين المفردة التي تنسجم مع تصميم أنبوب العادم، بالإضافة إلى جناح السقف المميز من AMG الذي يتماهى بأناقة بالغة مع لون السيارة. كما وتمتاز السيارة الجديدة بعناصر بصرية فريدة تتجلى بوضوح من خلال طقم عجلات AMG قياس 19 إنش المصنوعة من المعدن خفيف الوزن مع 5 عوارض ثنائية، والمطلية بلون التيتانيوم الرمادي مع تشطيبات شديدة اللمعان، بالإضافة إلى نظام الفرامل عالي الأداء من AMG المزوّد بضواغط مكابح فضية نُقش عليها في المقدمة حروف (AMG) باللون الأسود. وتتوافر السيارة عند الطلب مع 3 أنواع مختلفة من العجلات بقياس يتراوح بين 19-21 إنش، يأتي كل منها بلونين مختلفين.

علاوةً على ذلك، توفر “باقة التجهيزات الليلية” (AMG Night) الاختيارية مزايا تصميمية فريدة ولافتة للنظر مثل المصد الأمامي، والواقي الخلفي باللون الأسود شديد اللمعان، بالإضافة إلى أنبوب العادم المطلي بالكروم الأسود. واستناداً إلى الطلاء المفضل للعملاء، ستمتاز إطلالة السيارة بتباينات وتدرجات لونية قوية وفريدة.

تصميم رياضي فريد ومقصورة قيادة مخصصة

تتجلى السمات الفريدة لعائلة سيارات AMG من خلال المقاعد الرياضية باللون الأسود والمصنوعة من جلد “أرتيكو” وألياف “ديناميكا” الكربونية، مع لمسات مزدوجة باللون الأحمر وأحزمة أمان أنيقة بنفس اللون أيضاً. وتتوافر السيارة الجديدة مع مجموعتان من الجلود الاختيارية بلونين مختلفين، بما يشمل الأحمر والأسود الكلاسيكي، والتطريزات والدرزات العلوية على خط الحزام ولوحة القيادة، وهو ما يعزز من تفرد التصميم الداخلي على أوسع نطاق.

نظام المعلومات والترفيه MBUX: مع شاشة عرض من AMG

تم تزويد سيارة GLB 35 4MATIC بنظام المعلومات والترفيه MBUX الذي يمثل مفهوماً مبتكراً للتحكم والعرض، حيث يسهم في تأسيس علاقة ترابطٍ وثيقة بين السيارة والسائق والركاب. وفي الوقت نفسه، يساهم أحدث إصدار من نظام المعلومات والترفيه في إثراء التجربة اليومية الرائعة أثناء قيادة سيارة GLB 35 4MATIC الجديدة. كما أن أسلوب العرض الفريد، وخاصة في وضع العرض “الرياضي المتفوق” (Supersport)، يتيح الاطلاع على معلوماتٍ خاصة من خلال لوحة مركزية مستديرة تعرض المعلومات ضمن مقاطع صغيرة، مما يؤكد على مستويات عالية من التفرد.

يمتاز مفهوم التحكم في السيارة بمرونته العالية واستخداماته المتعددة، سواءً تم تشغيله باستخدام اللوحة اللمسية أو أزرار التحكم اللمسية الموجودة على عجلة القيادة، أو من خلال التحكم الصوتي أو خاصية التحكم بالإيماءات وبفضل خاصية التحكم الذكي في الصوت، التي يتم تنشيطه باستخدام الكلمة الرئيسية (Hey Mercedes)، سيتعرف البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي على جميع الأوامر الشائعة في مجال المعلومات والترفيه والتحكم في السيارة، كما سيفهمها جيداً حتى عند توجيه الأوامر الصوتية بطريقة غير مباشرة.

وبفضل أنماط العرض الثلاثة القابلة للضبط من AMG وهي: “الكلاسيكي” (Classic) و”الرياضي” (Sport)، و”الرياضي المتفوق” (Supersport)، سيتم عرض معلومات حول وظائف السيارة مباشرة على الجانب الأيسر للوحة العدادات، وكذلك على شاشة اللمس من جهة اليمين. وقد تم الاعتماد على أسلوبٍ بصري للجمع بين كلتا الشاشتين الموجودتين تحت غطاء زجاجي مشترك واحد في قمرة القيادة ذات النافذة الأمامية العريضة، وذلك كعنصرٍ أساسي من التركيز على الاتجاه الأفقي للتصميم الداخلي.

التحكم بأي أمر: عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف

تمتاز السيارة بعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف مزدانة بجلد النابا، والتي تضمن بيئة تشغيلية رفيعة المستوى وإمكانات تحكمٍ بديهية عالية. وتتيح عجلة القيادة تجربة مريحة وممتعة على حدٍ سواء، بفضل الحافة المكتسية بالجلد المثقب في منطقة المقبض، والتطريزات الأنيقة باللون الأحمر. وتتيح ذراع نقل السرعات المطلية بالزنك الحصول على تجربة قيادة رياضية فريدة مع إمكانية تبديل السرعة بشكلٍ يدوي.

وتم تهيئة عجلة القيادة AMG Performance الاختيارية وأزرار عجلة القيادة المصاحبة من AMG بشكل مرئي وملموس لتحقيق أعلى مستويات الأداء. ويتيح ذلك التشغيل السريع والموثوق للوظائف الديناميكية المحددة، وبالتالي الحصول على تجربة قيادة مركّزة وموجهة لتحقيق الأداء المثالي.

مساحة رحبة لركاب إضافيين بفضل صف المقاعد الثالث الاختياري

تُعتبر سيارة GLB 35 4MATIC الجديدة أول سيارة مدمجة من ’مرسيدس -AMG‘ تكون متاحة اختيارياً مع صف ثالث يتألف من مقعدين فرديين إضافيين، بالإضافة إلى الصف الأمامي والخلفي للمقاعد وميزة الدخول المريح (EASY-ENTRY). ويمكن طوي مقاعد الصف الثاني بنسبة (40:60)، وتتسع المقاعد في الصف الثالث للركاب بطول يصل إلى 1.68 متر. ويمكن خفض المقاعد بحيث تكون متساوية مع أرضية حجرة الأمتعة والحمولة، وذلك بهدف توسيع مساحة الحجرة.

وتتضمن مزايا الراحة في الصف الثالث حاملين للمشروبات بين المقاعد ومقصورتين للتخزين مع جيوب مبطنة بالمطاط على اليسار واليمين في حجرة الحمولة. كما تتوافر مآخذ شحن USB. ومعدات السلامة الشاملة، مما يضمن تجربة استخدام يومية عالية الكفاءة. وتشتمل باقة مزايا الراحة على مساند للرأس قابلة للتوسيع، وأحزمة أمان مزودة بخاصية تحديد قوة شد الحزام، بالإضافة إلى وسائد هوائية للنوافذ لحماية الركاب في صف المقاعد الثالث، فضلاً عن توافر أنظمة مقاعد تثبيت وحماية الأطفال i-Size / ISOFIX وTop-Tether.

مزيد من الديناميكية: نظام التعليق الهوائي AMG RIDE CONTROL

يضمن نظام التعليق الهوائي المبتكر AMG RIDE CONTROL، والمتوافر كتجهيزٍ اختياري، تحقيق أعلى مستويات الأداء أثناء القيادة؛ حيث يوفر نظام التخميد القابل للتكيف والتحكم بشكل إلكتروني مجموعة واسعة من الإعدادات، بدءاً من الخواص المريحة وصولاً إلى مزايا القيادة الرياضية. ويتم ضبط التخميد بشكل فردي لكل عجلة بالاعتماد على نمط القيادة المُستخدم وطبيعة سطوح الطرقات وإعدادات التعليق المحددة.

ويتم دائماً اختيار أفضل نقطة تشغيل ممكنة على أساس العديد من البيانات، مثل التسارع أو سرعة السيارة. كما يتم تعديل خصائص التعليق ببساطة عن طريق اختيار واحدٍ من 3 أنماط للقيادة هي: النمط المريح (Comfort) والنمط الرياضي (Sport) والنمط الرياضي+ (Sport+).

لمحة عن المواصفات التقنية