فيراري F8 سبايدر وصلت رسمياً لمنافسة ماكلارين 720S سبايدر

الخليج ٣٦٥ نت – كنا نعلم جميعاً أن فيراري F8 سبايدر قادمة، وأن الشركة الإيطالية ستكشف عن أحدث سياراتها ذات المحرك الوسطي، حيث ستستمد F8 سبايدر قوتها من محرك V8 سعة 3.9 لتر مزدوج التيربو المستخدم في F8 تريبوتو كوبيه لتوليد قوة 711 حصان و770 نيوتن.متر من عزم الدوران، ما يجعلها تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية فقط، وإلى 200 كم/س في 8.2 ثانية، وبسرعة قصوى تصل إلى 340 كم/س.

أما من ناحية التصميم، فتستخدم فيراري عوادم مصنوعة من سبائك Inconel خفيفة الوزن المستخدمة في F8 تريبوتو، حيث يبلغ وزن السيارة الجاف مع جميع أجزاء ألياف الكربون المتوفرة 1,400 كجم ما يجعلها أثقل بقليل من تريبوتو، ومثل 458 سبايدر و488 سبايدر قبلها، تتوفر F8 سبايدر بسقف صلب قابل للطي، يستغرق فتحه وغلقه 14 ثانية فقط، على سرعات تصل إلى 45 كم/س.

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والتصميم المميز للسيارة يترجم إلى تبريد أفضل وقوة سفلية أكبر، حيث تقول فيراري إن F8 الجديدة أكثر كفاءة بنسبة 10% في الديناميكا الهوائية مقارنة بـ 488 سبايدر، ومثل أخيها الكوبيه، تحصل سبايدر على نظام Side Slip Control 6.1 من فيراري، بالإضافة إلى أحدث نظام FDE +، والذي يقوم بضبط ضغط المكابح أثناء المنحنيات، وعند الخروج منها.

وفي الختام، لم تصدر فيراري بعد أسعار F8 تريبوتو، حيث ستعرض السيارة لأول مرة في معرض فرانكفورت هذا الأسبوع، لذا كونوا على ترقب.