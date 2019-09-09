رئيس تصميم لامبورجيني السابق يعيّن رئيساً لتصميم جينيسيس

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن تعاقدت كيا مع كريم حبيب مؤخراً، ها هو مصمم سيارات آخر مشهور عالمياً ينضم إلى مجموعة هيونداي موتور، حيث تعاقدت حينيسيس مع فيليبو بيريني ليشغل منصب كبير مصممي ستوديو تصميم جينيسيس المتطور في أوروبا، ليلعب دوراً رئيسياً في تشكيل سياراتها المستقبلية.

حصل بيرنلي على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير في تصميم السيارات من جامعة البوليتكنيك في ميلانو، كما أمضى عقدين من الزمن في العمل في أكثر شركات السيارات إثارة في أوروبا، بما في ذلك ألفا روميو وأودي ولامبورجيني وإيتالديزاين.

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يذكر أن فيليبو بيريني بدأ في عام 1995 كمصمم سيارات، وفي عامي 2001 و2002 كان مسؤول التنظيم الخارجي في ألفا روميو، بينما في 2003 و2004 كان مصمم كبير في أودي، وبين عامي 2004 و2006 كان رئيس قسم التصميم الخارجي والداخلي بلامبورجيني، ومن 2006 إلى 2016 كان رئيس قسم التصميم بلامبورجيني، حيث عمل على كل من جالاردو وأفينتادور وريفينتون وايستوك وأفينتادور J وفينينو واستريون وأوروس، كما شغل منصب رئيس قسم التصميم والابتكار في ايتالديزاين بين عامي 2015 و2019، حيث كان مسؤولا عن كل من ZeroUno ودافينشي المذهلين.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور جروب، لوك دونكرولك: “إن خبرة فيليبو الواسعة مع الشركات التجارية الأوروبية الفاخرة تجعله مناسباً تماماً لقيادة ستوديو تصميم جينيسيس المتقدم، وستكون رؤيته مفيدة لتطوير مشاريعنا القادمة، كما إن أفضل مهاراته هو تقديم جوهر العلامة التجارية، والأفكار للمستهلكين”.