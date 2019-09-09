عرض تقسيط هيونداي اكسنت 2020 من المجدوعي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات، وخلي ستايلك أكسنت واحصل عليها بسعر لا يقاوم. السيارة المشمولة في العرض: مزايا العرض: بدون دفعة أولى

بدون مصاريف إدارية

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل الشروط والأحكام: هذا العرض سار طبقا لبرنامج مصرف الراجحي للتمويل

الدفعة الأخيرة 35 %

قد تختلف مواصفات السيارات عن الصورة المعروضة

يسري العرض حتى 31 أكتوبر أو حتى نفاذ الكمية

تطبّق الشروط والأحكام صورة العرض:

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