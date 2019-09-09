بوجاتي شيرون سوبر سبورت أقوى سيارة في العالم تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – في الليلة الماضية خلال حفل العشاء الذي أقيم في جراند تور والذي نُظم للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 110 لبوجاتي، أصبح الأمر رسمياً أخيراً، حيث كشف رئيس الشركة ستيفان وينكلمان عن قدوم شيرون سوبر سبورت 300+، فما ترونه هنا هو النموذج الأولي الشهير الذي وصل إلى سرعة 490.484 كم/س، حيث تم التخطيط لإنتاج مجموعة صغيرة من النسخ منه، ولكن على عكس النموذج الأولي، فسيتم تحديد سرعة النسخ الإنتاجية عند 440 كم/س فقط، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2021.

أما بالنسبة للسعر، فستتوفر بـ 3.89 مليون دولار (14.6 مليون ريال) قبل الضرائب، وعلى الرغم من ارتفاع السعر، إلا أن واحدة من 30 نسخة سيتم إنتاجها تم بيعها على الفور الليلة الماضية، حيث وقع الشخص الثري على الأوراق مباشرة، لذلك أصبحت هناك 29 سيارة فقط يمكن شراءها، وسيطلق عليها رسمياً اسم بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+، وستستمد قوتها من محرك W16 رباعي التوربو سعة 8 لتر بقوة 1578 حصان، ولإلغاء تحديد السرعة الإلكتروني على شيرون، ستحصل نسخة سوبر سبورت على هيكل معاد تشكيله مع تحسينات للديناميكا الهوائية.

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بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس بوجاتي أنها ستحصل على جنوط من الماغنيسيوم وألواح الجسم المصنوعة من ألياف الكربون، وفي حين أن النموذج الأولي الشهير يحتوي على مقعد واحد فقط مع قفص حوله، إلا أن سوبر سبورت 300+ ستحصل على مقعد للراكب، ويبدو أنه سيتعين علينا الانتظار أكثر قليلاً للحصول على التفاصيل الكاملة وصور للسيارة، وعلى عكس فورد GT المعدلة التي وصلت إلى سرعة 483.4 كم/س، في وقت سابق من هذا العام، فإن شيرون SS ستكون سيارة إنتاجية، كما أنها تغلبت على هذا الرقم على الرغم من أن GT حصلت على قوة 2000 حصان!

والجدير بالذكر، أن أجيرا RS لا تزال تحتفظ بلقب أسرع سيارة إنتاجية منذ أن حققت سرعة 446.97 كم/س في المتوسط في كلا الاتجاهين، في حين أن شيرون لم تحقق رقمها سالف الذكر إلا في اتجاه واحد، لذلك تبقى سيارة كوينجسيج هي صاحبة الرقم القياسي الرسمي في موسوعة جينيس، كما استطاعت أجيرا RS أن تصل إلى سرعة 457.94 كم/س في اتجاه واحد قبل عامين تقريباً خلال جولة تحطيم الأرقام القياسية في طريق ولاية نيفادا السريع 160، في حين تقول بوجاتي أن SS يمكنها الوصول إلى سرعة 515 كم/س على هذا الطريق.