استدعاء 26.5 ألف سيارة دودج لإصلاح خلل قد يؤدي إلى إصابات خطيرة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 26.5 ألف سيارة دودج؛ بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب.
وأوضحت أن هذا الخلل قد يؤدي عند وقوع حـادث إلى تمزق الوسادة الهوائية وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب مما يتسبب في إصابة خطيرة.
هذا وقد دُعِيَ مالكو السيارات المستدعاة للتحقق من شمول سياراتهم من خلال موقع استدعاءات وزارة التجارة، والتواصل مع وكالة المتحدة للسيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
الموديلات المشمولة في الاستدعاء:
- دودج تشالنجر
- دودج تشارجر
- دودج دورانجو
- دودج داكوتا
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