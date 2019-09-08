جي بي غبور أوتو تكشف عن موديلات هيونداي 2020

"الوفد"- خاص

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر ، عن توافر موديلات 2020 من هيونداي لتواصل مسيرة نجاحها في سوق السيارات المصرية، خاصة وأنها تمكنت من كسب ثقة المصريين على مدار الأعوام الماضية لقدرتها على تحقيق المعادلة الصعبة من خلال توفير سيارات تجمع بين وسائل الأمان والسلامة، التصميمات العصرية، أحدث التكنولوجيا، علاوة على التفوق في الأداء.

هيونداي النترا AD 2020... انطباع يعكس الأناقة والثقة

تضع إلنترا AD الجديدة معايير سلامة متطورة لقيادة أكثر أمانا مع حماية أكيدة لجميع الركاب، سبعة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية لأرجل السائق، نظام كشف النقط العمياء (BSD)، كاميرا للرؤية الخلفية، مراَه داخلية ذاتية التعتيم، جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، مصابيح ضباب خلفية ومزيل للضباب من الزجاج الأمامي أوتوماتيكيًا.

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كما تأتي إلنترا الجديدة AD مزودة بشاحن هوائي للهاتف الجوال، وحدة صوت مع شاشة 7"، تحكم كهربائيًا في مقعد السائق مع حفظ للذاكرة، تبريد وتدفئة للمقاعد الأمامية، فتحات تكييف خلفية وتكييف هواء اوتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة ومنقي للهواء، لذلك تصبح هي السيارة الأمثل لما تحتوي عليه من أعلي معايير للرفاهية.

شبكة خدمات متكاملة تمتد إلى كافة أنحاء الجمهورية

توفر جي بي غبور أوتو لعملاء هيونداي شبكة خدمات متكاملة هي الأكبر والأوسع انتشاراً في أنحاء الجمهورية، وتشمل شبكة 34 معرض بيع و10 مراكز خدمات ما بعد البيع تابعة لجي بي غبور أوتو في "أبو رواش"، و"قليوب"، و"طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي"، و"السويس"، و"الإسكندرية"، و"أسيوط"، و"شرم الشيخ" و"الغردقة" و"سوهاج" و"القطامية"، و22 مراكز خدمة معتمدة، فضلا عن 45 منفذ ونقاط بيع قطع الغيار الأصلية، ما بين 27 منفذ تابع لجي بي غبور أوتو، و18 منفذ معتمد.