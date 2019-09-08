نيسان تستمر في استعراض قوة سياراتها الكهربائية في سباقات Formula E

كتب: باسل الحلواني

عاد سائقا نيسان، سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند، أعضاء فريق نيسان e.dams للاشتراك في الموسم الجديد من سباقات Formula E المخصصة للسيارات الكهربائية أحادية المقعد، وكان الثنائي قد استطاع تحطيم عدد من الأرقام القياسية وتحقيق العديد من الإنجازات في السباق الأشهر للسيارات الكهربائية حول العالم في موسمه السابق.

ويستمر الثنائي الرائع في استعراض قوة وأداء تكنولوجيات السيارات الكهربائية الخالية من الانبعاثات التي تنتجها نيسان في الموسم السادس من سباق "ABB FIA" لبطولة Formula E. وتشارك نيسان في هذه السباقات لعرض تكنولوجيات Nissan Intelligent Mobility وهي أحدث تقنيات تتبعها نيسان لجعل السيارات شريك أكثر استجابة وادأءً على الطريق.

وينطلق الموسم السادس من السباق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 22 و23 نوفمبر، وتستمر

فعاليات السباق في العديد من البلاد حول العالم بما في ذلك شيلي والمكسيك وهونج كونج وروما وباريس وسيول وبرلين ونيو يورك قبل السباق النهائي والذي يقام في لندن يومي 25 و26 يوليو من العام القادم.

وحقق الثنائي العديد من الأرقام القياسية خلال الموسم الخامس من Formula E حيث وصلا لستة مراكز متقدمة في 13 سباق خلال الموسم الماضي، ، وكان المتسابق سيباستيان بويمي كان قد حقق الفوز في السباق من خلال التقدم في مجموعته خلال التصفيات النهائية للسباق بفارق 0.412 جزء من الثانية مما مكنه من تقدم السباق في مختلف الجولات وحتى النهاية.

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ويعتبر هذا الفوز خطوة هامة لفريق نيسان e.dams والذي نجح في تحطيم الرقم القياسي في السباق في عدد من المراكز المتقدمة التي حققها فريق واحد في سباق Formula E في دورته الخامسة.

أصبحت نيسان الشركة اليابانية الأولى التي تدخل سباقات Formula E في الموسم الماضي، من خلال الشراكة مع فريق e.dams ، والذي فاز بالعديد من البطولات من قبل، وتقوم نيسان من خلال الاشتراك في تلك السباقات بعرض تكنولوجيات السيارات الكهربائية الخالية من الانبعاثات ليتعرف عليها عشاق السيارات من حول العالم. كما تستغل الشركة الفرصة لتجربة التقنيات الجديدة للسيارات الكهربائية والتي تخطط الاستعانة بها في السيارات التي تقدمها الشركة لقطاع عريض من العملاء.

هذا وقد أنطقت سباقات Formula E في العام 2011 وبدأت السباقات المجمعة في سبتمبر 2014 بمدينة بكين في الصين، وأصبح Formula Eالسباق الأهم حول العالم المخصص للسيارات الكهربائية، وتقام المسابقات في مختلف المدن بمشاركة العديد من الفرق لأهم العلامات التجارية في مجال السيارات.