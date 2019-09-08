أمانة جدة تسحب 12,479 سيارة من شوارع مكة.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح المهندس “محمد بن إبراهيم الزهراني” وكيل الأمين للبلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، أن اللجنة المكونة من أمانة محافظة جدة والمرور والبحث الجنائي، سحبت 12,479 سيارة تنطبق عليها أنظمة واشتراطات السحب من شوارع جدة؛ حفاظاً على المشهد البصري للمدينة وعلى سلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن جولة نفذها قسم السيارات الخربة بوكالة البلديات الفرعية، لرصد السيارات المهملة بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية.

يُذكر أن الجولات الميدانية للعام الماضي، قد أسفرت عن رصد 31,638 سيارة ما بين مهملة وتالفة، أعاقت الحركة المرورية في شوارع المحافظة.