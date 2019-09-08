المرور يوضح عواقب عدم تجديد الرخصة في وقتها خلال فعالية “القيادة الآمنة”

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور مع عدد من تساؤلات المواطنين خلال فعالية التثقيف الصحي “القيادة الآمنة”، التي أقيمت في “مكة مول” بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة.

وتساءل أحد المواطنين عن شروط نقل ملكية السيارات، وجاء رد المرور ليؤكد أنه من شروط نقل ملكية السيارات خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.

وجاء سؤال آخر حول ما اذا كان اسقاط اللوح يلزم دفع رسوم التطويف أم لا؟، ليُجيب المرور بأن المطلوب لذلك تسديد المخالفات المرورية وأن تكون الاستمارة سارية، بالإضافة إلى احضار ورقة بيع السيارة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة، ليتم اسقاطها من سجلات صاحب السيارة.

وأخيراً، فقد أكد المرور أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يوم، يفرض على صاحب الرخصة غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.