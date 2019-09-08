عرض محمد يوسف ناغي على تقسيط رينج روفر ايفوك 2019

الخليج ٣٦٥ نت – استمتع بقيادة رينج روڤر إيڤوك S الجديدة في أفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات ولا تفوّت الفرصة. السيارة المشمولة في العرض: مزايا العرض: أكسسوارات مختارة بقيمة 8,000 ريال

باقة صيانة أساسية لمدة 5 سنوات (8 زيارات صيانة خلال 5 سنوات أو 100,000 كلم) أيهما أولاً

ضمان لمدة 5 سنوات، والذي يشمل: ضمان أساسي لمدة 3 سنوات أو 100,000 كلم (أيهما أولاً) إضافة إلى ضمان ممدّد لمدة سنتين أو 150,000 كلم (أيهما أولاً)

الشروط والأحكام: العرض يتضمن دفعة أولى وأخيرة لمدة 5 سنوات، تطبق الشروط الائتمانية الخاصة بالجهات التمويلية

تطبّق الشروط والأحكام صورة العرض:

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