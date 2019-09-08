إيقاف السيارة عند مداخل ومخارج المباني يعد مخالفة.. إليك غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – طالبت الإدارة العامة للمرور من قائدي السيارات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عدم إيقاف السيارات عند مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة، لكونها تعد مخالفة مرورية.



ونصحت الإدارة قائدي السيارات بركن السيارة في الأماكن المخصصة لها بعيداً عن مداخل ومخارج كل من: المَرَائِب (الكراجات)، والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة، والمباني العامة، والمخيمات والساحات.



وأشارت إدارة المرور إلى أن قانون المرور يعاقب بغرامة مالية من 100 إلى 150 ريالا على الوقوف في الأماكن غير المخصصة للوقوف، و500 إلى 900 ريال على الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.