كلمة واحدة كلفت شركة طيران 56 ألف ريال

الخليج ٣٦٥ نت – في واقعة هي الأولى من نوعها في العالم، تمكن زوجين من الركاب الفرنسيين من كسب قضية ضد شركة طيران كندية، والحصول على حكم قضائي بتعويض يبلغ 15 ألف دولار (56,250 ريال) ضد شركة الطيران، فضلا عن توجيه رسالة اعتذار رسمية إلى الزوجين، والسبب كلمة غائبة!



ترجع وقائع قصة الزوجين الفرنسيين مايكل وليندا ثيبودو ركاب الطائرة الكندية وفقاً لشبكة “سي أن أن” الأميركية، إلى عام 2016 عندما لاحظ الزوجين أثناء ركوبهم طائرة الخطوط الكندية “إير كندا” أن كلمة ” فك” المحفورة على أحزمة الأمان موجودة بالإنجليزية فقط (lift)، وليس هناك كلمة فرنسية رديفة لها.



كما لاحظا أيضاً أن الترجمات الفرنسية لكلمات أخرى في الطائرة مثل “exit” (خروج) و”warning” (تحذير) كانتا بأحرف أصغر من الكلمات الإنجليزية، وهو ما جعلهم يغضبان من شركة الطيران.

وقاموا على آثر ذلك برفع 22 شكوى ضد شركة الطيران، وقالوا أن الشركة انتهكت بشكل ممنهج الحقوق اللغوية للناطقين الفرنسية.



وتم تداول القضية في المحاكم خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، إلى أن أمرت محكمة فيدرالية كندية هذا الأسبوع شركة طيران “كندا إيرلاين” بدفع مبلغ 21 ألف دولار كندي (15 ألف دولار أميركي)، فضلا عن توجيه رسالة اعتذار رسمية إلى الزوجين اللذين يتحدثا الفرنسية، ويعيشان في العاصمة أوتاوا.