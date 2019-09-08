عرض محمد يوسف ناغي على تقسيط لاندروفر ديسكفري 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، على لاند روڤر ديسكڤري 2019 مع استرداد نقدي حتى 42,714 ريالاً. السيارة المشمولة في العرض: – ديسكڤري 2.0 بنزين SE : مبلغ الاسترداد النقدي 29,095 ريال

سعر العرض النقدي 275,000 ريال

الدفعات الشهرية 3,836 ريال – ديسكڤري 3.0 سوبرتشارجد بنزين HSE Dynamic : Advertisements مبلغ الاسترداد النقدي 42,714 ريال

سعر العرض النقدي 319,500 ريال

الدفعات الشهرية 4,660 ريال مزايا العرض: باقة صيانة أساسية لمدة 5 سنوات (8 زيارات صيانة خلال 5 سنوات أو 100,000 كلم) أيهما أولاً

ضمان لمدة 5 سنوات، والذي يشمل: – ضمان أساسي لمدة 3 سنوات أو 100,000 كلم (أيهما أولاً) – إضافة إلى ضمان ممدّد لمدة سنتين أو 150,000 كلم (أيهما أولاً) الشروط والأحكام: تشمل جميع الأسعار على ضريبة القيمة المضافة

يشمل عرض الدفعات الشهرية على دفعة أولية إضافة إلى دفعة نهائية بعد 60 شهراً.

يمكن ضبط جميع الدفعات حسب حاجات العميل وحسب سياسة الجهة المموّلة.

تطبّق العروض على طراز 2019

يسري هذا العرض حتى 30 سبتمبر 2019 أو حتى نفاد الكمية

تطبّق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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