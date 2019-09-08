تقنيات جديدة ستحصل عليها موديلات 2021 من شيفروليه وجمس وكاديلاك

الخليج ٣٦٥ نت – أصبحت جميع أنظمة الترفيه الحديثة في السيارات تدعم كلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، والآن ترغب جنرال موتورز في دمج المزيد من الوظائف إلى نظامها الترفيهي، فوفقاً لأبحاثها، فإن نسبة كبيرة من العملاء يحبون تجربة التقنيات المدمجة في سياراتهم، ويتوقعون المزيد من التكامل السلس بين التقنيات في هواتفهم وتقنيات سيارتهم.

واستجابة لهذه النتائج، فقد أعلنت جنرال موتورز أنها تعمل مع قوقل لجلب خيارات جديدة لمساعدها الصوتي، بالإضافة إلى تطبيقات مضمنة لموديلات شيفروليه وبويك وجي ام سي وكاديلاك حول العالم ابتداءً من 2021، على أن تصل إلى بقية العلامات التجارية بجنرال موتورز بعد ذلك بفترة قصيرة.

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قال أحد مسؤولي الشركة أن هذه هي الخطوات الأولى فقط، مؤكداً أن تطبيقات وخدمات قوقل ستكمل مزايا الترفيه الحالية، ومن بين خدمات قوقل التي سيتم إضافتها، مساعد قوقل، والذي سيسمح للسائقين بإجراء المكالمات أو إرسال رسائل نصية إلى صديق أو تشغيل محطة إذاعية أو إغلاق باب الجراج أو تغيير درجة حرارة المقصورة باستخدام الأوامر الصوتية، وتقول الشركة إن التكامل بين السيارة ومساعد قوقل سيستمر في التطور.

وسيتم تضمين خرائط قوقل أيضاً، حيث تقدم معلومات عن حركة المرور في الوقت الفعلي، وإعادة التوجيه التلقائي، وبالتزامن مع مساعد قوقل، سيكون بإمكان السائق أيضاً استخدام الأوامر الصوتية للتنقل إلى المنزل أو البحث عن أقرب محطة وقود ومحطات شحن السيارات الكهربائية دون الحاجة إلى هاتف، كما سيقدم متجر قوقل بلاي مجموعة من التطبيقات داخل السيارة، حيث تقول جنرال موتورز إن السائقين يمكنهم الاستماع إلى نفس الألبومات والكتب الصوتية في السيارة مثل المنزل.