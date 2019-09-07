7 مليار طريقة مختلفة لإعداد بنتلي كونتيننتال جي تي 2020!

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تعتقد أن رولزرويس فانتوم قابلة للتخصيص بشكل كبير، فيسعدنا أن نخبرك أن بنتلي تقدم 7 مليار تكوين مختلف لكونتيننتال GT 2020!

في البداية علينا اخباركم ببعض المستجدات التي تجعل السيارة أكثر فخامة، حيث يتوفر السقف الزجاجي البانورامي بزجاج مظلل يقلل من الوهج بشكل اختياري بسعر 3,872 دولار (14,500 ريال) في كونتيننتال GT كوبيه W12، ويمكن للسائق فتحها إلكترونياً حيث تكون مغطاة بالكانتارا بلون يتطابق مع أحد الألوان الخمسة عشر المتوفرة، كما تتوفر لمسات من ألياف الكربون اللامعة يمكن إضافتها إلى أجزاء متفرقة في السيارة، بالإضافة إلى كسوة سوداء للكونسول الوسطي.

من جانبها تقع كونتيننتال GT V8 في قلب التشكيلة، وتستمد قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة 550 حصان و770 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتيح لها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4 ثوان للكوبيه و4.1 ثانية للكشف، وبسرعة قصوى تبلغ 318 كم/س، وتتميز بشارات V8 على الجنوط الأمامية وأنابيب العادم الرباعية، كما تتوفر بجنوط قياس 20 بوصة يمكن استبدالها بسعر أعلى بجنوط مقاس 22 بوصة.

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وعلى الرغم من حجمها الكبير، إلا أنها تظل مريحة للغاية بفضل نظام التعليق الهوائي، كما أنها سهلة في المناورات، لأنها تحصل على قضبان خفيفة الوزن مضادة للف، كما تتوفر بنظام دفع كلي نشط، ونظام توجيه معزز آلياً، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد الركن، إلى جانب لوحة عدادات رقمية تركز على السائق، بالإضافة إلى شاشة لمسية مقاس 12.3 بوصة توجد ضمن وحدة دوارة ثلاثية الأوجه فريدة من نوعها.