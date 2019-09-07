شيفروليه تاهو وكاديلاك اسكاليد تظهران في تصميم تخيلي ببابين

الخليج ٣٦٥ نت – شاركت صفحة Abimelec Design على فيسبوك تصميم تخيلي جديد يقترح عودة شيفروليه تاهو ببابين، حيث يعطي التصميم فكرة مثيرة للاهتمام لإصدار SS رياضي من الـ SUV، وقد لا يبقى هذا التصميم تخيلياً لفترة طويلة حيث تتطلع شركة Custom Car Co إلى تحويله إلى سيارة حقيقية.

يتميز تصميم تاهو SS بواجهة أمامية قوية، وهو التغيير الأكثر وضوحاً بخلاف التحول إلى هيكل ثنائي الأبواب، حيث تحصل على لمسات سوداء متفرقة بما في ذلك الشبك الأمامي والشارات وبعض أجزاء النوافذ، بالإضافة إلى جنوط عملاقة مع حواف مصقولة وخمسة أذرع سوداء لامعة، في حين أن المصابيح الخلفية الصافية هي لمسة تصميمية جذابة، كما يوجد زوج من أنابيب العادم المركزية.

من جانبها تعرض Custom Car Co المزيد من التفاصيل حول ما تنوي تقديمه، حيث ستستمد تاهو SS ببابين قوتها من محرك مزدوج التيربو، وستكون هناك تعديلات للمكابح والتعليق للتعامل مع القوة الإضافية.

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يذكر أن الجيل الأول من تاهو كان يتوفر بإصدارات ببابين وأربعة أبواب، ومع ذلك، فإن سيارات الـ SUV ببابين غير شائعة حالياً، لذلك، يبدو من غير المحتمل أن تحيي شيفروليه فكرة إصدار تاهو جديدة ببابين، وهناك جيل جديد من تاهو في الطريق، حيث تشير اللقطات التجسسية إلى أن التصميم يشبه التصميم الحالي، إلا أن ستستخدم نظام تعليق خلفي مستقل، مما يوفر ركوب أكثر راحة، وبحسب ما ورد، فقد تحصل على محركات V8 سعة 5.3 و6.2 لتر، تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، كما هو الحال في شيفروليه سيلفرادو 2020، كما يمكن أن تتوفر بإصدار V8 هايبرد أيضاً، وستنكشف لأول مرة في عام 2020 كموديل عام 2021.