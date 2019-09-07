جمس تعمل على تطوير SUV جديدة بـ 3 أصفف مقاعد

الخليج ٣٦٥ نت – الجيل الثاني من جمس اكاديا هو عبارة عن سيارة SUV متوسطة الحجم يمكنك الحصول عليها بثلاثة صفوف من المقاعد، وإذا كانت المساحة غير كافية وترغب في سيارة جمس أكبر فيمكنك شراء يوكون الـ SUV ذات الحجم الكامل، ولكن بين هاتين السيارتين، هناك فجوة كبيرة في تشكيلة الشركة يمكن ملئها بسيارة كروس أوفر بالحجم الكامل، ووفقاً لـ GM Authority، فإن جمس تعمل على ذلك بالفعل.

وفقاً لمصادر مطلعة على خطط ومزايا منتجات جمس المستقبلية، فإن شركة صناعة السيارات تدرس إضافة كروس أوفر بثلاثة صفوف إلى تشكيلتها، فقد كانت آخر سيارة كروس أوفر بالحجم الكامل في تشكيلة الشركة هي الجيل الأول من أكاديا، والتي أصبحت أقل حجماً وأكثر انخفاضاً في جيلها الثاني عندما صدرت في عام 2017، مما جعل جمس بلا كروس أوفر كاملة الحجم منذ ذلك الوقت.

وفي حين أن تقليص حجم أكاديا كان له هدف وهو كسب المزيد من المشترين، إلا أن هذه الفجوة لا يمكن أن تحبها جمس، نظراً لأن سمعتها مبنية على السيارات الأكبر حجماً، وعدم وجود كروس أوفر بالحجم الكامل يتركها في موقف سيء في هذه المرحلة، وبينما لا تزال مبيعات هذه الفئة مرتفعة، فمن المحتمل أن تطمح جمس للكشف عن واحدة في الأسواق في أقرب وقت ممكن، ولكن بدون تسرع.