تعيين كريم حبيب رئيساً لتصميم كيا

الخليج ٣٦٥ نت – قامت كيا بالتعاقد مع كريم حبيب بعد مغادرته لإنفينيتي، حيث تم تعيينه كنائب أول للرئيس ورئيس مركز تصميم كيا، وسيبدأ العمل في مقرها بناميانغ بكوريا في الشهر المقبل.

ولد كريم في لبنان، ويبلغ من العمر 49 عام، ودرس الميكانيكا في جامعة مكغيل بكندا وتصميم السيارات في كلية الفنون في مركز التصميم بكاليفورنيا.

يذكر أنه قبل مجيئه إلى كيا، شغل منصب مدير التصميم التنفيذي في إنفينيتي بين عامي 2017 و2019، وفي عام 2011، كان رئيس قسم التصميم الخارجي في بي ام دبليو، وبعد ذلك بعام، تم ترقيته إلى منصب رئيس قسم التصميم، وعمل حبيب أيضًا في دايملر من 2009 إلى 2011، كمدير أول للتصميم المتقدم، لكنه بدأ مسيرته المهنية في بي ام دبليو في عام 1998.

وسيساعد كريم صاحب الخبرة الكبيرة التي تزيد عن عقدين في قيادة المشاريع الكبرى في العديد من شركات السيارات الفاخرة، في تحديد استراتيجية كيا المستقبلية للتصميم، فخلال مسيرته الواسعة كان مسؤولاً عن تصميم X3 وX6 والفئة السادسة جران كوبيه وX6 الاختبارية وCS الاختبارية، ومرسيدس بنز C-Class وأحدث موديلات سمارت وغيرهم.