مزايا شراء السيارات المستعملة المعتمدة

الخليج ٣٦٥ نت – يوجد نوع من السيارات الذي يُطلق عليه CPO، وهي سيارات مستعملة معتمدة قام المصنع بنفسه بفحصها وضبطها وإعطائها شهادة جودة رسمية، ومقارنة بالسيارات الجديدة، هذه النوعية من السيارات عادة أرخص.

بالطبع السيارات الجديدة تتمتع برونق خاص بها وشعور أنك الأول فيها مع ضمان السيارة الجديدة الذي يغطيها لثلاثة أعوام على الأقل مع تأكدك أن أحداً لم يضر السيارة أو يعاملها بشكل سيئ في السابق.. ولكن مشكلة السيارات الجديدة أنها تفقد قيمتها بشكل حاد في الأعوام الأولى من شرائها، وبعضها يفقد 40% من القيمة.

في المقابل سيارات CPO المرخصة من المصنع تتمتع بإثبات وشهادة الجودة التي تضعها بنفس مقام السيارات الجديدة في مزايا عديدة ولكن بدون خطر فقدان القيمة والأسعار المرتفعة التي تدفعها في البداية.. كما أن سيارات CPO تحصل على ضمان لا بأس به من المصنع وإن لم يكن بنفس طول ضمان السيارات الجديدة لكونها سيارات أقدم.

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وعند انتقال المقارنة بين سيارات CPO والسيارات المستعملة نرى تفوقاً واضحاً للـ CPO لكل الأسباب التي ذكرنها بالأعلى والمزيد.. السيارات المستعملة تظل مشكوك فيها وفي بعض تفاصيلها بينما سيارات CPO تحمل شهادة جودة من المصنع نفسه الذي فحص كل خباياها، كما أن أغلب السيارات المستعملة لا تأتي بضمان رسمي.

ولكن في المقابل السيارات المستعملة أرخص بشكل معتبر من CPO وهذا عامل مهم للغاية عند اتخاذ القرار.. إذن من ناحية السعر فالسيارات المستعملة تتفوق بسهولة أما من ناحية الموثوقية وطمأنينة القلب فسيارات CPO هي الخيار الأمثل.