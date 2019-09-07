ايلون ماسك يسخر من بورش تايكان.. وهذا رد الجمهور عليه!

الخليج ٣٦٥ نت – حاول ايلون ماسك السخربة من بورش تايكان تيربو على حسابه في تويتر، ليقول: “بورش، كلمة تيربو لا تعني ما تظنين!”، ساخراً من استخدام كلمة تيربو كاسم سيارة كهربائية رغم استحالة استخدام الشواحن التوربينية على موديل كهربائي.

ولكن بالطبع متابعيه لم يتركوه في حاله بل رأينا فيضان من السخرية المضادة والتذكيرات بكل الكلمات الذي قالها ماسك ولم يلتزم بمعناها الحقيقي.. مثل Autopilot، نظام التوجيه الذاتي الشهير لسيارات تيسلا، والذي لا يمكن اعتباره Auto أو ذاتي بشكل حقيقي.

كما ذكر البعض تويتات “التمويل جاهز” وقت ما ادعى ماسك أنه جاهز لنقل شركته من البورصة العامة للملكية الخاصة، وتطول القائمة مع تصريحات مثل: “تيسلا ستكون ربحية في كل ربع من الآن فصاعداً”، أو المنتج الفلاني “قادم في نهاية العام”، وهي كلها تصريحات ثبت عدم دقتها لماسك.