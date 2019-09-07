فورد موستنج SUV تظهر في صور تشويقية رسمية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن عدة صور رسمية للكروس اوفر الكهربائية القادمة المستوحاة من موستنج، وهذه تحديداً هي نسخة اختبارية مبدئية مموهة ولا تبدو وسيمة بشكل خاص بل أقرب لنسخة معدلة لموديل اسكيب الجيل السابق.

وقد كشفت فورد عن عدة معلومات أخرى هامة مثل مدى السيارة الذي يصل إلى 483 كيلومتر، كما أكدت على موعد إطلاقها في خريف 2020، مع إمكانية تدشين الموديل الإنتاجي أو نسخة اختبارية ممهدة له في معرض لوس أنجلوس هذا العام.

وقد أكدت فورد أن الكروس اوفر ستكون سريعة “وستمثل روح موستنج” ، مع عدد واسع من المزايا والإمكانات القوية ورحابة الداخلية والمزيد.

كما ترغب فورد في شن حملة “توعية” لفوائد السيارات الكهربائية ومميزاتها، وصرحت الشركة أن “90% من الأمريكيين والأوروبيين لا يؤمنون أن التسارع الممتاز من أهم فوائد السيارات الكهربائية”، كما كشفت دراسة فورد أن 42% من الأمريكيين يعتقدون أن السيارات الكهربائية بحاجة لبنزين!!، وهذا الاعتقاد غالباً قادم من الانطباع عن السيارات الهجينة المبكرة.