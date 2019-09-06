“بالصور” أمريكي يخبأ سيارته داخل مطبخ منزله لحمايتها

الخليج ٣٦٥ نت – مع مواصلة إعصار دوريان تقدمه نحو الولايات المتحدة، وانتشار صور تدميره لعدد من جزر الباهاما، وارتفاع الأمواج حتى أسطح المنازل الخشبية، مما أدى لتدمير القوارب والسيارات وأي شيء في مساره، أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء وقائي لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية.

وبالفعل قاموا المواطنين الأمريكيين بالنزوح من المناطق الساحلية، وأدي الخوف من القوة المدمرة للإعصار إلى قيام أمريكي يدعى باتريك إلدريدج يقيم في جاكسونفيل بولاية فلوريدا بإبتكار طريقة فريدة لحماية سيارته من الإعصار المدمر، حيث قام بتوفير مساحة داخل مطبخ منزله ليركن به سيارته وهي من نوع Smart.

وعند الانتهاء من توفير المساحة للسيارة قام باتريك بوضعها داخل المطبخ، وهو ما أكدته زوجته السيدة جيسيكا، حيث نشرت على أحد وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صور للسيارة وهي مركونة داخل المطبخ، وقالت فيه أن زوجها يشعر بالخوف من أن تطير سيارته لذلك ركنها داخل مطبخ منزلهم.

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