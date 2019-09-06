دبي توفر خدمات إنترنت مجانية وترجمة فورية لركاب التاكسي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت إمارة دبي عن البدء في تعميم خدمات الإنترنت وخدمات إلكترونية أخرى داخل جميع سيارات الأجرة، وأكدت على أن هذه الخدمات ستقدم للركاب بالمجان.



وفي لقاء صحفي مع مدير إدارة أنظمة المواصلات في هيئة الطرق خالد العوضي، قال أن الهيئة شرعت في تقديم عدة خدمات مجانية للركاب داخل سيارات الأجرة، ومنها خدمة إنترنت “واي فاي”، بالإضافة إلى تقديم خدمة معرفة قيم العملات، بما يتيح للركاب معرفة قيمة الأجرة وفق عملات دولهم.

كما كشف العوضي عن تقديم خدمات إضافية من خلال الترجمة الفورية، لتصبح الأمور أسهل في الحديث والتواصل مع السائق بعدة لغات مختلفة.

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وأضاف خالد العوضي أن الهيئة وفرت أيضاً خدمة الحجز الإلكتروني لسيارات الأجرة، حيث أنه بمجرد دخول الراكب إلى التاكسي سوف يستطيع التواصل مع السائق بسهولة عبر خدمة الترجمة الفورية، التي تظهر بلغة السائق مكتوبة على شاشة أمامية تضاف إلى التاكسي.



واستكمل مدير هيئة الطرق تصريحه، قائلاً أن الهيئة قدمت كذلك خدمات تحديد ومعرفة مسار الرحلة للراكب من خلال خريطة موضحة بالسيارة، مع إمكانية إرسال الخريطة للمقربين من الراكب لمعرفة ومتابعة موقعه بالتحديد، وإتاحة خدمة التعرف على كافة معلومات عدّاد التاكسي على شاشة هاتف الراكب الذكي.



وأشار العوضي إلى أن مجمل هذه الخدمات يتم تقديمها عبر رابط واحد متاح على هاتف الراكب، ما يجعل هذه الخدمات هي الأولى عالميا التي تتاح لراكب سيارات الأجرة عبر هاتفه.