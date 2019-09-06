عرض تمويل شيفروليه ماليبو 2018 من شركة التيسير للتمويل

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التيسير للتمويل، عش عالمك الخاص على الطرقات بأفضل عزل مع شيفروليه ماليبو.. مولها الأن. السيارة المشمولة في العرض: مزايا العرض: بدون دفعة أولى

أول قسط بعد شهرين

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

كوبونات وقود مجاني الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 31 أكتوبر 2019 أو حتى نفاذ الكمية

الدفعة الأخيرة 30%

الأقساط الشهرية شامل ضريبة الأصل

صور السيارات في الإعلان هي للعرض وقد تختلف في الحقيقة

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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