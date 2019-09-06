موعد بدء إنتاج هيونداي بيك اب الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي تعمل حالياً على تطوير بيك اب جديدة بالاسم الكودي NX4-OB، ونعلم الآن أن موعد بداية إنتاج الموديل هو مايو 2020.. وستعتمد البيك على نفس منصة توسان الجيل القادم مع محرك 2.5 لتر جديد متصل بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات بالتوازي مع نسخة هجينة لاحقاً.

البيك ستكون مركزة على السوق الأمريكي بشكل خاص، وبالنسبة لمواصفاتها فنعلم أنها ستكون متعددة الوظائف، وقد وعدت هيونداي بأن البيك اب الجديدة “ستخلق طبقة جديدة كلياً من المشترين”.

من المتوقع ان اسم البيك اب التجاري سيكون سانتاكروز ، ومن ناحية الحجم فستمثل منافسة مباشرة لشيفروليه كولورادو وتويوتا تاكوما، وسيبدأ إنتاجها في 2020 في مصنع الشركة في ولاية الاباما الأمريكية.