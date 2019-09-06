تعرف على أهمية نظام التحكم في الجر “تراكشن كنترول” في سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – نظام التحكم في الجر أو ما يطلق عليه نظام التحكم في الانزلاق، هو أحد أنظمة الأمان الحديثة لمساعدة السائق في السيارات، ويعمل على منع السيارة من الانزلاق وسيرها بثبات على الطرق مع اختلاف الظروف الجوية.



ويعمل نظام التحكم في الجر في السيارات الحديثة عن طريق مستشعرات تتواجد في العجلات متصلة بوحدة التحكم في السيارة، تقوم بقياس سرعة الدوران لتحديد ما إذا كانت العجلات المستقبلة للطاقة قد فقدت قوتها بشكل مفاجئ.



وفي أثناء مراقبة النظام للعجلات ووجد عجلة واحدة تدور بسرعة أكبر من العجلات الأخرى، فإنه يُفعل المكابح تلقائياً على تلك العجلة لتقليل سرعتها وتقليل انزلاق باقي العجلات، كما تقوم بعض أنظمة الجر الأخرى بتقليل قوة المحرك الموجهة للعجلات المنزلقة لمزيد من التحكم.



مع ملاحظة أن بعض قائدي السيارات يعتقد أن نظام التحكم في الجر يمنع سياراتهم من العلق في الثلج أو الطين، وهو اعتقاد خاطئ، حيث أن النظام موجه للتحكم في الجر وليس زيادته، بحيث يعطي مزيد من الأمان للسائقين على الطرقات الثلجية والرطبة.



كما توجد مواقف تستدعي معها إيقاف نظام التحكم في الجر، ومنها عندما تعلق السيارات في الرمال أو الطين، لأن هذا النظام يؤثر على العزم ويكبح قوة المحرك في المواقف الحرجة، كما يمكن أيضاً إيقاف تشغيل التحكم في الجر عند القيادة على حلبات السباق، لكن يوصى بتشغيل النظام على الفور بعد ذلك.